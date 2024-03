Michelle Impossible & Friends stasera su Canale 5: gli ospiti e la scaletta della puntata del 6 marzo

Stasera mercoledì 6 marzo su Canale 5 in prima serata torna Michelle Impossible & Friends, la terza edizione del one woman show di Michelle Hunziker. Ecco cosa ci aspetta questa sera.

Michelle Impossible & Friends

Il programma ci terrà compagnia per tre serate in cui i tantissimi 'amici', ospiti di Michelle Hunziker si esibiranno con performance artistiche capaci di entusiasmare gli spettatori.

Le presenze fisse

In studio, oltre a Michelle Hunziker, ci sarà il corpo di ballo con le coreografie di Lacci e l'orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

Ad affiancare Michelle Hunziker nel corso delle tre puntate di Michelle Impossible & Friends, oltre ai numerosissimi ospiti, ci saranno la Gialappa's Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla.

Gli ospiti del 6 marzo

Nel primo dei tre appuntamenti la conduttrice ospiterà sul palco di 'Michelle Impossible & Friends': il cantante Andrea Bocelli e il conduttore Gerry Scotti, che ha lavorato spesso con Michelle. E ancora Lorella Cuccarini, l'attore Claudio Santamaria e la cantautrice Francesca Michielin.

Lugano Amara

Novità di questa edizione Lugano amara: la parodia della celebre serie turca Terra amara con un cast incredibile tra cui l'attore Claudio Santamaria, il commento irriverente della Gialappa's Band e la partecipazione di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros.

Dove vedere Michelle Impossible & Friends

Michelle Impossible & Friends va in onda per tre serate, ogni mercoledì, in prima serata su Canale 5. Lo show si può seguire in live streaming su Mediaset Infinity.