Michelle Impossible & Friends: ospiti di stasera su Canale 5: la scaletta della puntata del 13 Marzo

Stasera mercoledì 13 marzo su Canale 5 in prima serata va in onda il nuovo appuntamento con Michelle Impossible & Friends, la terza edizione del one woman show di Michelle Hunziker. Ecco cosa ci aspetta questa sera.

Michelle Impossible & Friends

Il programma ci terrà compagnia per tre serate in cui i tantissimi 'amici', ospiti di Michelle Hunziker si esibiranno con performance artistiche capaci di entusiasmare gli spettatori.

Le presenze fisse

In studio, oltre a Michelle Hunziker, ci sarà il corpo di ballo con le coreografie di Lacci e l'orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

Ad affiancare Michelle Hunziker nel corso delle tre puntate di Michelle Impossible & Friends, oltre ai numerosissimi ospiti, ci saranno la Gialappa's Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla.

Gli ospiti del 13 marzo

Gli ospiti musicali di questa sera sono Renato Zero, Umberto Tozzi, Raf e Albano. Quattro esponenti di primo piano del panorama musicale italiano.

Ma non solo musica, con Michelle Hunziker ci sarà anche Diletta Leotta, tornata a dicembre con la seconda stagione del suo podcast Mamma Dilettante in cui ha ospitato anche Aurora Ramazzotti.

Lugano Amara

Continua la saga di Lugano amara, la novità di questa edizione, parodia della celebre serie turca Terra amara con il commento della Gialappa's Band e la partecipazione di Aurora Ramazzotti.

Dove vedere Michelle Impossible & Friends

Michelle Impossible & Friends va in onda per tre serate, ogni mercoledì, in prima serata su Canale 5. Lo show si può seguire in live streaming su Mediaset Infinity.