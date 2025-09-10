Michele Morrone è il giardiniere sexy di Amanda Seyfried nelle prime foto di The Housemaids

Sono state diffuse le prime immagini ufficiali di The Housemaid che mostrano interazioni intriganti tra i protagonisti e momenti di suspense.

People Magazine ha pubblicato le prime immagini di The Housemaid, il nuovo film diretto da Paul Feig con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried come protagoniste. Le foto rivelano l'atmosfera misteriosa e sensuale del thriller: una mostra Sweeney intenta a pulire uno specchio mentre Seyfried osserva minacciosamente alle sue spalle, lasciando trasparire il mix di tensione e seduzione che caratterizzerà il film. Le immagini rivelano anche un'anteprima del personaggio di Michele Morrone, che interpreta un sensuale giardiniere.

The Housemaid nasce come adattamento dell'omonimo romanzo bestseller del 2022 scritto da Freida McFadden. Sydney Sweeney interpreta Millie, una donna alla ricerca di un nuovo inizio, che cerca di sfuggire al proprio passato. La sua vita cambia quando viene assunta come domestica dai ricchi e misteriosi Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar). L'intreccio tra le due protagoniste si trasforma rapidamente in un gioco di segreti, scandali e desideri nascosti, in cui nulla è come sembra.

Il cast di The Housemaid promette sorprese e tensione

Oltre a Sweeney e Seyfried, il cast del film comprende anche Michele Morrone ed Elizabeth Perkins, aggiungendo ulteriori sfumature di mistero e intrighi alla storia. La sceneggiatura, scritta da Rebecca Sonnenshine, punta a combinare suspense e sensualità, offrendo colpi di scena che manterranno il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Paul Feig ha definito il film "scioccante, delizioso e divertente", sottolineando il mix di intrattenimento sexy e tensione narrativa che caratterizza l'opera.

First look at Paul Feig's 'THE HOUSEMAID' starring Sydney Sweeney, Amanda Seyfried and Brandon Sklenar.



In theaters December 19.



(Source: @People | https://t.co/alFM2G9u12) pic.twitter.com/cnL7nfWhMl — Film Updates (@FilmUpdates) September 10, 2025

What secrets lurk behind the Winchester's door?



Get your initial clues in this first look at The Housemaid, in cinemas December 26#TheHousemaid pic.twitter.com/t6ROljserB — Lionsgate UK (@LionsgateUK) September 10, 2025

Intervistato da People, Feig ha spiegato che The Housemaid è pensato come "puro intrattenimento": un film sorprendente e sexy che terrà gli spettatori coinvolti dall'inizio alla fine. "È il tipo di esperienza che vorrete rivivere più volte durante le festività, portando le amiche e vivendo il brivido dei colpi di scena", ha aggiunto il regista. Feig figura anche come produttore insieme a Laura Fischer e Todd Lieberman, garantendo una gestione attenta sia della narrazione che della resa visiva.

Originariamente programmato per il giorno di Natale, Lionsgate ha deciso di anticipare l'uscita di The Housemaid al 19 dicembre 2025, mentre in Italia il film uscirà il 25 dicembre. La scelta strategica punta a collocare il thriller come controprogrammazione rispetto a Avatar: Fuoco e Cenere, previsto per lo stesso giorno. Questa mossa conferma l'attenzione dello studio nel posizionare il film in un periodo chiave per massimizzare l'interesse del pubblico e creare un'esperienza cinematografica coinvolgente durante le festività.