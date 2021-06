Michele Merlo di Amici in gravi condizioni per emorragia cerebrale

Michele Merlo è ricoverato in gravi condizioni in ospedale: il cantante di Amici ha avuto un'emorragia cerebrale a causa di una leucemia fulminante.

Michele Merlo di Amici è ricoverato in ospedale per un'emorragia cerebrale: la causa è stata una leucemia fulminante improvvisa. Il cantante, conosciuto con il nome d'arte di Mike Bird, è stato sottoposto ad un delicato intervento.

Michele Merlo, 28 anni, è ricoverato nella sala rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna, dove "è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorso a seguito di un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa", come si legge nel comunicato che la famiglia ha affidato alla AdnKronos.

Lo scorso giovedì il cantante aveva pubblicato la foto di un tramonto, e nella caption aveva scritto "Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?". Quello che sembrava un malore passeggero, anche se fastidioso, si è trasformato poco dopo in tragedia, e da ieri Michele lotta per la vita nel reparto rianimazione dell'ospedale bolognese.

Mike Bird, questo il nome d'arte del cantante, è stato lanciato dal talent show di Maria De Filippi, qui era stato inserito nella squadra allenata da Morgan, quando l'ex dei Bluevertigo aveva lasciato il programma per divergenze con i cantanti, la sua squadra era passata a Emma Marone. La cantante poco fa ha pubblicato un post su Twitter di incoraggiamento per Merlo dove ha scritto : "Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!". Sono tantissimi i post per il giovane artista, sia da parte di colleghi che da pare di gente comune. L'hashtag #forrzamichele è dai ieri sera in tendenza su Twitter.