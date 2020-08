Michael Rooker: una donna seminuda "ha tentato di entrare in casa mia" (FOTO)

La star dei Guardiani della Galassia, Michael Rooker, ha raccontato su Instagram l'assurda storia di una donna, nuda dal bacino in giù, che ha cercato di entrare in casa sua, venerdì notte: ecco la foto.

Non si può dire che Michael Rooker non abbia avuto un weekend intenso. Venerdì sera, la star dei Guardiani della Galassia ha condiviso su Instagram la foto di un'intrusa nuda dalla cintola in giù, che ha quasi fatto irruzione nella sua casa.

Come racconta Michael Rooker, l'attore stava dormendo profondamente nella sua roulotte, parcheggiata fuori casa sua per motivi di cautela legati all'emergenza sanitaria. Quando ha sentito la voce di qualcuno fuori dalla finestra. Rooker ha notato che c'era una donna, nuda dal bacino in giù, con i pantaloni stesi sul paraurti della roulotte. Ha provato a chiederle di andarsene, ma la donna non ne voleva sapere. Allora ha chiamato la polizia ed è andato a prendere una giacca perlomeno per coprirla, ma quando è tornato, la sconosciuta non c'era. Stava entrando in casa sua, con la sua famiglia dentro casa ignara di ciò.

"Quella è stata l'ultima goccia" - ha scritto Rooker - "sono subito corso su per le scale, l'ho fermata e l'ho affrontata in modo un po' più aggressivo... ho finito per darle un colpo veloce con il piede, per impedirle di venire avanti e cercare di arrivare in casa mia. Lei è corsa via giù per le scale, ha percorso il vialetto ed è andata via. Grazie al cielo non era aggressiva."

Anche se i problemi sono finiti lì con Rooker, i suoi vicini non sono stati così fortunati. Poco dopo l'alba, l'attore ha notato dei poliziotti che hanno arrestato l'intrusa nel cortile di uno dei suoi vicini.

Al momento, Michael Rooker si è concentrato su progetti più piccoli, visto che il suo personaggio, il Devastatore Yondu Udonta, è stato ucciso in Guardiani della Galassia Vol. 2. Sebbene Yondu sia morto, l'attore ha detto ad aprile che non gli dispiacerebbe interpretare qualcun altro, se si presentasse l'occasione.

"Il mio personaggio è morto. Morto. Punto" - ha detto Rooker in un episodio di Inside of You, con Michael Rosenbaum all'inizio di quest'anno. "Interpreterei qualcos'altro, ma perché dovrei voler interpretare Yondu? Yondu ha avuto un meraviglioso epilogo, il saluto più incredibile che avresti mai voluto nella storia cinematografica Marvel. Mio dio, amico, perché vuoi rovinare tutto questo, riportando indietro il personaggio adesso? Ci sono delle conseguenze quando muori, dovresti restare morto! Perché diavolo torni? Perché riportano indietro tutti questi idioti? Datemi una pausa. Aniamo avanti, facciamo un altro film."

