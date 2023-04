Michael Lerner, l'attore di Barton Fink morto a 81 anni

Si è spento l'8 aprile 2023 a 81 anni Michael Lerner, candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista per Barton Fink.

Michael Lerner, meglio conosciuto per i suoi ruoli in Barton Fink, Godzilla e Elf, è morto l'8 aprile 2023. Aveva 81 anni. Il nipote di Lerner, l'attore di The Goldbergs Sam Lerner, ha confermato la sua morte in un post su Instagram domenica. Non è stata ancora rivelata una causa di morte.

"Abbiamo perso una leggenda la scorsa notte", ha scritto Sam Lerner pubblicando una serie di foto di Michael Lerner. "È difficile esprimere a parole quanto fosse brillante mio zio Michael e quanto sia stato importante per me. Le sue storie mi hanno sempre ispirato e mi hanno fatto innamorare della recitazione. Era l'uomo più cool, più fiducioso e di talento, e il fatto che abbiamo lo stesso sangue mi farà sempre sentire speciale."

Nato nel 1941 da genitori ebrei rumeni e cresciuto nel quartiere Red Hook di Brooklyn, Michael Lerner ha debuttato come attore nel dramma medico Dr. Kildare nel 1963. Ha continuato ad apparire in numerose serie televisive nei decenni successivi, come La famiglia Brady, La strana coppia, Agenzia Rockford, A-Team e Hill Street Blues. L'attore ha iniziato a recitare nella sua nativa Brooklyn da adolescente frequentando corsi di teatro al Brooklyn College, dove ha avuto la possibilità di interpretare Willie Loman in Morte di un commesso viaggiatore.

La grande svolta di Lerner nel mondo dello spettacolo è arrivata quando ha ottenuto il ruolo del magnate del cinema Jack Lipnick nel film dei fratelli Coen del 1991 Barton Fink - È successo a Hollywood, a fianco di John Turturro, John Goodman e Judy Davis. Il ruolo è valso a Lerner una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista nel 1992. Traendo ispirazione dai film di Preston Sturges, Lerner ha svelato che i Coen non gli avevano dato molte indicazioni sulla recitazione ed "erano un po' nervosi perché parlavo così velocemente", ma gli hanno lasciato fare quello che voleva.

Dopo il successo di Barton Fink, Lerner ha continuato ad apparire in vari film e serie TV, tra cui Clueless, Godzilla, Elf, Law & Order: Unità speciale e Glee. Il ruolo più recente è stato nel dramma di guerra diretto da Sergey Mokritskiy Pervyy Oskar, nel 2022.