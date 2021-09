Michael K. Williams, le reazioni delle star alla sua morte, da James Gunn a Jeffrey Dean Morgan

La morte improvvisa di Michael K. Williams ha suscitato reazioni immediate tra gli attori e filmaker che lo avevano conosciuto: in questi minuti su Twitter sono stati scritti decine di messaggi per rendere omaggio alla star di The Wire e Boardwalk Empire, scomparso il 6 settembre 2021 per una probabile overdose.

Michael K. Williams ha conosciuto il successo televisivo grazie ai suoi ruoli iconici nelle serie HBO, grazie ai quali ha ricevuto 5 nomination agli Emmy e uno dei primi messaggi arriva proprio dal network televisivo. In una nota la HBO ha scritto "Siamo devastati nell'apprendere della scomparsa di Michael Kenneth Williams, membro della famiglia HBO da oltre 20 anni. Mentre il mondo è consapevole dei suoi immensi talenti di artista, noi conoscevamo Michael come un caro amico, amato da tutti coloro che avevano avuto il privilegio di lavorare con lui. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia per questa perdita incommensurabile.".

Il regista di Suicide Squad, James Gunn, ha definito Williams "uno degli attori più talentuosi in circolazione" e "una delle anime più dolci e gentili che abbia mai incontrato_".

Domenick Lombardozzi di The Wire ha ricordato la gentilezza d'animo dell'amico scomparso e ha aggiunto "Farò tesoro dei nostri discorsi e mi mancherai moltissimo. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia Williams. Riposa amico mio".

Damson Idris di Snowfall, ha ringraziato l'attore scomparso per la sua saggezza.

Orlando Jones, dopo aver espresso il suo dolore e invitato tutti a pregare per superare il momento, ha chiesto a tutti di tenere stretti i propri cari.

Jeffrey Dean Morgan, attore noto al pubblico televisivo per il suo ruolo in di Supernatural, ha scritto "Dannazione. Abbiamo perso uno dei migliori, uno dei più talentuosi. RIP #MichaelKWilliams. Ho il cuore a pezzi".

Aisha Tyler lo ricorda come una persona appassionata ed espansiva. "Mi sono sentito così fortunato ad averlo conosciuto, e siamo stati tutti così fortunati ad aver goduto del suo incredibile talento".

Il comico Travon Free lo definisce "un dannato genio, un'icona queer nera che ha sfidato le idee della mascolinità nera in un momento in cui non era facile. Un tipo davvero eccezionale. Una perdita enorme".

Il cantautore e chitarrista Jason Isbell ha raccontato un simpatico aneddoto: "Una volta a New York ho incrociato per strada Michael K. Williams ma ero troppo nervoso per salutarlo, quindi ho fatto il giro dell'isolato cercando di trovare il coraggio e ancora non riuscivo. Amavo così tanto il suo lavoro. Questa notizia è così triste".

Il rapper Saul Williams ha detto che per anni Wikipedia ha scritto che Michael K. Williams fosse suo fratello "Nessuno di noi ha scelto di correggerlo, invece l'abbiamo preso in parola. Siamo fratelli, ha condiviso poesie con me. Una connessione profonda e sincera. Un bellissimo spirito"

Il comico Larry Wilmore ha scritto "è una terribile notizia"

L'attore Paul Walter Hauser ha lanciato un appello "se hai un problema con depressione, dipendenza, crisi di fede. Qualunque cosa sia. Per favore, parla con qualcuno. Cerca aiuto. Amerò per sempre il lavoro di Michael K. Williams. Spero sinceramente che sia in pace, insieme alle altre persone care che sono andate via prima di lui".

David Alan Grier ha decantato anche lui le lodi di attore di Michael K. Williams, "scomparso troppo presto".

Piper Perabo lo definisce uno dei suoi attori preferiti, esaltando la passione che l'attore di The Wire metteva in ogni sua performance.

Patricia Arquette ha scritto "è assolutamente devastante. Dolce Michael. Sei stato uno dei più grandi attori di sempre. Riposa in pace".