Michael K. Williams: quattro uomini arrestati dopo le indagini della polizia sulla morte dell'attore

Quattro uomini sono stati arrestati dopo le indagini compiute sulla morte dell'attore Michael K. Williams.

La star di The Wire ha perso la vita a settembre dopo un'overdose causata dall'assunzione di eroina tagliata con fentanyl.

Il procuratore distrettuale Damian Williams e il commissario della polizia di New York Keechant Sewell hanno annunciato gli arresti compiuti dopo aver compiuto un'indagine su una rete di narcotrafficanti. Gli uomini, di cui uno è stato arrestato a Porto Rico, sono attualmente in custodia. La loro identità è stata rivelata dalle autorità: Irvin Cartagena, Hector Robles, Luis Cruz e Carlos Macci. I quattro sono accusati di far parte di un'organizzazione di narcotrafficanti che era attiva nel quartiere di Williamsburg, a Brooklyn.

Il procuratore ha dichiarato: "Michael K. Williams, famoso attore e produttore, è morto tragicamente a causa di un'overdose nel suo appartamento a New York. Oggi, insieme ai nostri partner delle forze dell'ordine della polizia di New York, annunciamo gli arresti dei membri di un gruppo di spacciatori, tra cui Irvin Cartagena, l'uomo che pensiamo abbia venduto la dose mortale a Michael K. Williams. Si tratta di una crisi della salute pubblica. E deve essere fermata. Gli oppioidi letali come il fentanyl e l'eroina non pensano a chi sei o a quello che hai ottenuto nella vita. Alimentano la dipendenza e portano alla tragedia".

Il comunicato prosegue sottolineando che si useranno tutti gli strumenti a disposizione per poter assicurare alla giustizia gli spacciatori che continuano a diffondere le sostanze sfruttando la dipendenza e causando morti.