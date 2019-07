Michael Jackson: i protagonisti di Leaving Neverland denunciati dai fan club in Francia

Michael Jackson: in Francia tre fan club di hanno fatto causa al documentario targato HBO 'Leaving Neverland' per aver diffamato il cantante.

Ad essere presi di mira sono stati James Safechuck e Wade Robson, i due protagonisti di Leaving Neverland che hanno accusato pesantemente il Re del Pop di molestie sessuali. Nel documentario - - ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Leaving Neverland - i due personaggi sopra citati, raccontano il rapporto che avevano quando erano ragazzini con Michael Jackson, spiegando nel dettaglio le molestie e i danni psicologici che avrebbero subito. Le tre organizzazioni (La comunità di Michael Jackson, MJ Street e On The Line) però non ci stanno, e sostengono che il documentario "offenda l'immagine di Jackson" e per questo hanno chiesto una cifra simbolica di un euro ciascuno per i danni.

I tre fan club stanno portando avanti la loro causa in Francia, paese in cui ci sono leggi molto severe per quanto riguarda la diffamazione che si estendono oltre la vita di una persona. Per l'avvocato dell'accusa Emmanuel Ludot, che aveva già vinto un caso simile nel 2014 contro il medico della star Conrad Murray, ha paragonato le accuse di Safechuck e Robson un vero "linciaggio a Michael Jackson". L'avvocato ha poi continuato: "In Francia non puoi macchiare le immagini dei morti. C'è una sofferenza morale ed emotiva. E quando c'è sofferenza, c'è un risarcimento. E' molto semplice". Secondo la rivista Billboard, ci sarebbe già stata un'udienza ieri ad Orleans, a cui avrebbe partecipato anche l'avvocato della difesa.

La sentenza giudiziaria è prevista per il 4 ottobre. Quel giorno si saprà se la star avrà vinto la sua battaglia contro l'ennesima accusa nei suoi confronti e poter finalmente 'riposare in pace'.