Michael Fassbender e Alicia Vikander sono diventati genitori? La nascita del primo figlio è un giallo

Michael Fassbender e Alicia Vikander sarebbero diventati genitori del loro primo figlio: l'attore è stato fotografato con un bambino in braccio a Parigi, sul set dove la moglie è impegnata a girare la serie televisiva Irma Vep. Al momento però la notizia ha i contorni del giallo, in quanto non è stata confermata da nessuna fonte vicina alla coppia.

Le due star hanno sempre voluto mantenere uno stretto riserbo sulla loro vita privata, anche le nozze, celebrate nel 2017 ad Ibiza, furono officiate in gran segreto e la notizia trapelò solo qualche giorno dopo. Ora, secondo un'indiscrezione lanciata da Daily Mail, Michael Fassbender e Alicia Vikander hanno avuto il loro primo figlio. Il popolare quotidiano britannico ha pubblicato una foto 'rubata' sul set di Irma Vep, la serie prodotta dalla HBO, ispirata all'omonimo film del 1996, dove l'attrice svedese vestirà i panni della protagonista.

Michael Fassbender nella foto porta in braccio un bambino di circa 5 o 6 mesi. L'attore è vestito in modo casual: scarpe da ginnastica, maglietta larga e pantalone sportivo. Il bambino indossa una felpa e dei jeans. All'inizio del 2021 erano circolate voci, mai confermate, sulla possibile gravidanza di Alicia, complici anche alcune foto in cui l'attrice svedese mostrava un ventre un po' tondo coperto da un maglione molto largo.

I due attori si sono conosciuti nel 2014 sul set del film La luce sugli oceani, la pellicola scritta e diretta da Derek Cianfrance, presentata in concorso alla 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia 2016.

La notizia sull'arrivo del primo figlio in casa Fassbender-Vikander non è stata confermata, il Daily Mail, ha provato a contattare gli agenti dei due attori ma non ha ricevuto risposta.