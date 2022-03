Michael Douglas sarà Benjamin Franklin in una nuova serie tv

L'attore Michael Douglas interpreterà Benjamin Franklin in una nuova serie che verrà prodotta per Apple TV+.

Michael Douglas sarà il protagonista di una nuova serie evento in cui interpreterà Benjamin Franklin. Il progetto sarà prodotto per Apple TV+ e nel team della produzione ci saranno anche lo sceneggiatore e produttore Kirk Ellis e il regista e sceneggiatore Tim Van Patten.

La serie, una co-produzione tra ITV Studios America e Apple Studios, sarà un adattamento del libro A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America, scritto da Stacy Schiff.

Ellis sarà lo sceneggiatore degli episodi, mentre Van Patten sarà impegnato alla regia. La serie con star Michael Douglas racconterà quello accaduto a Benjamin Franklin quando, a 70 anni, ha convinto la Francia a sostenere il tentativo americano di ottenere la democrazia. Grazie a fama, carisma e inventiva, Franklin ha preso alla sprovvista le spie britanniche, gli informatori francesi e i colleghi ostili, ideando l'alleanza franco-americana del 1778 e la pace con l'Inghilterra del 1783 con una missione della durata di otto anni.

Franklin è stato uno degli ideatori e autori della Dichiarazione di Indipendenza, oltre che uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti, un gruppo di leader rivoluzionari americani che hanno unito le Tredici Colonie, guidando la guerra per l'indipendenza dalla Gran Bretagna, costruendo le basi per il governo dei nuovi Stati Uniti.

Michael Douglas, recentemente, ha recitato nella serie Il Metodo Kominsky e ha prodotto lo show Ratched di Netflix.