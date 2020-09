Michael Chapman, morto il direttore della fotografia di Taxi Driver

Taxi Driver

Michael Chapman è morto il 20 settembre 2020 all'età di 84 anni. Il direttore della fotografia aveva lavorato a film come Taxi Driver e Toro scatenato. Stando a Variety, la conferma è arrivata tramite Facebook, dove la moglie di Chapman, la sceneggiatrice e regista Amy Holden Jones, ha scritto il seguente messaggio: "Michael Chapman ASC, l'amore di tutta la mia vita, ci ha lasciati. Arrivederci." La causa di morte, secondo la rivista americana, è stata un'insufficienza cardiaca.

Robert De Niro e Joe Pesci in Toro scatenato

Michael Chapman, nato nel 1935 nel Massachusetts, mosse i primi passi nell'industria cinematografica come apprendista di Gordon Willis, con il quale lavorò su set come quelli de Il padrino. Fu poi reclutato da Hal Ashby per L'ultima corvè e successivamente da Martin Scorsese per Taxi Driver (fu in tale occasione che conobbe Amy Holden Jones, all'epoca assistente di Scorsese) e Toro scatenato. Quest'ultimo gli valse la prima di due nomination all'Oscar per la fotografia. La seconda arrivò nel 1994 per Il fuggitivo.

AnnaSophia Robb e Josh Hutcherson in una scena di Un ponte per Terabithia

Fu anche collaboratore regolare di Philip Kaufman e Ivan Reitman (per il secondo fu direttore della fotografia per Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II), e rimase attivo fino al 2007, ritirandosi dopo aver completato Un ponte per Terabithia (dichiarando nel commento audio del DVD che voleva andare in pensione dopo aver lavorato a un ultimo film di qualità). Firmò anche quatto film come regista tra il 1983 e il 1995, dirigendo un allora sconosciuto Tom Cruise, e fu insegnante di cinema alla North Carolina School of the Arts. Oltre alle due nomination all'Oscar, Chapman fu anche insignito di un premio alla carriera da parte della American Society of Cinematographers nel 2004, e di un riconoscimento simile da parte del Camerimage International Film Festival nel 2016. La vedova Amy Holden Jones è tuttora attiva nel cinema e nella televisione, essendo co-creatrice della serie medica The Resident, di cui è in lavorazione la quarta stagione.