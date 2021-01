Michael Apted: morto a 79 anni il regista di Gorilla nella nebbia

Michael Apted è morto all'età di 79 anni, il regista di Gorilla nella nebbia e Gorky Park, ha perso la vita nella giornata di venerdì 8 gennaio 2021.

La notizia è stata confermata da Roy Ashton della Gersh Agency, senza però rivelare la causa del decesso.

L'ultimo lavoro dietro la macchina da presa di Michael Apted è stata la docu-serie 63 Up, in cui raccontava la storia di un gruppo di cittadini britannici dall'infanzia fino alla terza età.

In carriera il filmmaker aveva diretto titoli molto apprezzati come Nell, Gorilla nella nebbia, Cuore di tuono, Enigma, The World is not enough e la serie Seven Up, iniziata nel 1964.

Il regista è stato molto attivo nel settore televisivo occupandosi di titoli come la soap opera Coronation Street, Chasing Mavericks e Masters of Sex.

Michael Apted ha conquistato tre premi BAFTA e numerosi riconoscimenti assegnati dal sindacato dei registi che ha rilasciato un comunicato con le dichiarazioni del presidente Thomas Schlamme: "I nostri cuori oggi stanno soffrendo mentre piangiamo la morte dell'apprezzato regista, leader per molto tempo del sindacato e mio amico. Il suo lascito sarà per sempre intrecciato nel mondo del cinema e nel nostro sindacato. Michael era un visionario senza paura come regista e un leader senza paragoni per il sindacato, Michael ha visto la traiettoria delle cose quando gli altri non se ne accorgevano, e abbiamo tutti tratto benefici dalla sua saggezza e dalla sua dedizione".

Steven Soderbergh, ex capo del sindacato, ha aggiunto: "Ho trascorso innumerevoli ore letteralmente a un metro di distanza da Michael e ho amato ogni minuto. Oltre al suo incredibile lavoro, ciò che ha dato al Sindacato dei Registi non può essere quantificato. Si è messo completamente al servizio del Sindacato e ha ispirato tutti noi a seguire il suo esempio. Siamo stati fortunati ad averlo e a conoscerlo".