Mia Wasikowska ed Eric Bana star del film Blueback

Mia Wasikowska ed Erica Bana saranno due dei protagonisti del film Blueback, le cui riprese verranno effettuate in Australia.

Il progetto verrà realizzato in Australia, nelle aree di Bremer Bay e Ningaloo Reef, e si ispira al racconto scritto da Tim Winter.

Ariel Donoghue e Ilsa Fogg avranno in Blueback il ruolo di Abby, che interpreteranno in epoche diverse della vita del personaggio, una ragazzina che diventa amica di un labrido blu mentre fa delle immersioni. Quando Abby si rende conto che il pesce potrebbe essere a rischio, la giovane si ispira alla madre attivista Dora, e cerca di salvare il suo amico dai bracconieri. Questa situazione dà il via alla sua missione di vita: proteggere la barriera corallina.

Robert Connolly sarà il regista del film, collaborando nuovamente con Eric Bana dopo The Dry. Il filmmaker ha firmato anche la sceneggiatura.

Nel cast ci sono poi Mia Wasikowska, Radha Mitchell, Liz Alexander nel ruolo di Dora, Albert Mwang e Clarence Ryan.