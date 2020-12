Mia Khalifa usa la mascherina per raccogliere le feci del cane, poi se la rimette: il video disgustoso

L'ex pornostar Mia Khalifa ha disgustato il web usando la mascherina per raccogliere le feci del cane, per poi rimetterla sul viso: ecco il video.

Mia Khalifa sta facendo discutere i social per un gesto davvero disgustoso: l'ex pornostar ha usato la mascherina per raccogliere le feci del suo cane dal marciapiede ma, dopo aver buttato gli escrementi, l'ha rimessa sul viso.

Il video che mostra il raccapricciante gesto dell'ormai social media influencer è stato pubblicato da Benny Blanco, il cantautore rapper e produttore discografico statunitense ed è stato visto oltre sette milioni di volte. In esso Mia Khalifa, 27 anni, si toglie la mascherina dal viso, raccoglie le feci del suo cane dal marciapiede, le butta in un bidone e poi rimette il dispositivo di protezione sul volto. La scena è talmente surreale e disgustosa che molte delle persone che hanno visualizzato il video la ritengono una bufala.

L'ex pornostar quando ha scoperto che il video era diventato virale ha subito voluto fugare ogni dubbio: nessuna bufala quello che si vede è reale. "Almeno non sono no mask", ha detto cercando d'ironizzare. Subito dopo ha spiegato il motivo del suo gesto: "Sono appena tornato dal viaggio e devo portare a spasso il mio cane, quindi, la sicurezza prima di tutto, tutti devono indossare una mascherina".

Mia Khalifa è di origini libanesi ed stata una porno attrice diventata famosa per una scena controversa in cui indossava l'hijab. Il clamore del caso l'ha fatta diventare l'attrice porno più cercata di PornHub ma ha subito anche molte minacce. Dal 2016 infatti Mia Khalifa ha abbandonato il mondo del porno anche per le minacce di morte ricevute dall'ISIS. Oggi è una youtuber e influencer e vive stabilmente negli USA.