Mia Hansen-Løve: l'incontro in streaming su Facebook e YouTube in collaborazione col 39° Bergamo Film Meeting

Il Bergamo Film Meeting 2021 e la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti presentano un incontro in streaming, giovedì 29 aprile alle ore 14:30, con la regista francese Mia Hansen-Løve a cui il Bergamo Film Meeting, proseguendo la sua ricognizione nel cinema europeo contemporaneo, dedica la personale completa nella sezione Europe, Now!

Locandina di Mia Hansen-Løve

Regista e sceneggiatrice di tutti i suoi lavori, Mia Hansen-Løve ha collezionato attraverso i suoi film una serie di ritratti, che, come lei stessa ha dichiarato, si ispirano alle persone che ha conosciuto o amato, inanellando storie di amore, abbandono, crescita e rinascita. La regista è oggi una conferma nel panorama del cinema francese contemporaneo, molto amata dalla critica che ne ha seguito il percorso di festival in festival, spesso paragonandola a maestri come Truffuat e Rohmer.

Nel corso della conversazione - che sarà moderata da Federico Pedroni, critico cinematografico, programmer, e collaboratore di Rai Cinema - Mia Hansen Løve ripercorrerà con gli studenti la propria esperienza creativa e professionale: dagli esordi, giovanissima, come attrice per Olivier Assayas, al passaggio dietro la macchina da presa.

