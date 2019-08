Metro 2033: il romanzo sci-fi diventerà un film!

Il romanzo sci-fi Metro 2033, dopo aver dato vita a una serie di videogiochi, verrà adattato in un film per il grande schermo.

Metro 2033, il romanzo scritto da Dmitry Glukhovsky, diventerà un film e le riprese inizieranno nei primi mesi del 2020, in vista di un debutto nelle sale russe previste per l'1 gennaio 2022.

Valery Fedorovich, nel team di produttori che realizzeranno Metro 2033, ha dichiarato: "Il libro di questo autore russo è conosciuto in tutto il mondo e fa parte della cultura sci-fi dei fan e dei giocatori di tutto il mondo. Per noi e Gazprom Media Holding, si tratta di un progetto da sogno, il più ambizioso e di ampia portata che abbiamo mai lanciato. Intendiamo investire una somma senza precedenti per quanto riguarda la produzione e la promozione di questo film in Russia e all'estero".

Glukhovsky ha firmato la trilogia di romanzi composta da Metro 2033, Metro 2034 e Metro 2035 e il franchise ha poi dato vita a oltre 100 storie create dai fan di tutto il mondo, numerosi videogiochi per PC, Xbox e PlayStation.

Il romanzo Metro 2033 è stato tradotto in 40 lingue diverse e ha venduto oltre 5 milioni di copie.

Lo scrittore ha dichiarato: "Si tratta del mio primo romanzo. Ha avuto un ruolo davvero speciale nella mia vita e, nonostante le numerose offerte ricevute, ho rifiutato l'idea di adattarlo per il cinema per oltre 10 anni. In Russia non avevo visto molti produttori che avrebbero potuto realizzarne un buon adattamento, sembrava semplicemente impossibile. Ma ora ho finalmente incontrato un team a cui posso affidare Metro. Le nostre ambizioni si sono rivelate simili: creare un blockbuster di classe mondiale e stupire anche chi ha letto la trilogia e la conosce a memoria. Quindi, per non deluderli, sono pronto a diventare un produttore del film e aiutare a crearlo con i miei consigli e il mio intervento".