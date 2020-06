Messa da Requiem da Bergamo in omaggio alle vittime del Coronavirus, stasera su Rai1

Stasera su Rai1, dalle 20:35 e per circa 2 ore, sarà trasmessa in diretta da Bergamo la messa da Requiem di Gaetano Donizetti in omaggio alle vittime del Coronavirus.

Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dei sindaci dei 324 comuni che costituiscono la provincia, l'orchestra e il coro del Donizetti Opera festival, e cinque solisti, eseguiranno dal vivo la Messa da Requiem composta nel 1835 dal bergamasco Gaetano Donizetti. Davanti al cimitero monumentale della città verranno così ricordate tutte le vittime della pandemia che non hanno potuto avere un regolare funerale.

I musicisti saranno distanziati e indosseranno tutto il necessario in base a quanto previsto dalle norme anti-contagio. Purtroppo al cimitero monumentale di Bergamo, ad assistere alla messa in omaggio a quanti sono morti a causa del Coronavirus, non potranno essere ammessi i parenti delle stesse vittime, che sarebbero troppi per poter garantire il distanziamento.