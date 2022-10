Meredith Kercher: Amazon distribuirà il documentario sull'omicidio della giovane studentessa

Deadline ha recentemente rivelato, in via esclusiva, che Amazon Prime Video contribuirà alla distribuzione di un approfondimento improntato sull'omicidio di Meredith Kercher avvenuto nel 2007. In base a quanto riportato dal noto sito d'intrattenimento parrebbe che il colosso dello streaming abbia investito sul documentario The Murder of Meredith, acquisendo i diritti dal Regno Unito e dell'Irlanda.

Novembre viene indicata come possibile mese di lancio del progetto, che avrà una durata di 90 minuti circa. Amazon ne ha ottenuto i diritti dopo un negoziato con Abacus.

Il progetto cercherà di ricostruire la narrazione dei terribili eventi del 1 novembre 2007, quando il 21enne Meredith Kercher venne assassinata mentre studiava nella città universitaria di Perugia. Il tutto accompagnato dalle dichiarazioni di alcune fra le persone coinvolte in questo caso, che all'epoca fece anche scalpore a livello mediatico, cercando di focalizzarsi sugli step che hanno condotto alle attuali conclusioni.

Alla regia troviamo Angie Cox, seguito da Gordon e Koulla Anastasi come produttori esecutivi. All'epoca dell'omicidio di Meredith Kercher moltissime furono le speculazioni e le teorie intorno al caso, sollevando una curiosità che nel tempo è diventata anche morbosa. Inizialmente vennero accusati Amanda Knox, Raffaele Sollecito e Rudy Guede, in seguito le accuse dei primi due vennero revocate.

Queste sono state le parole del regista in merito al nuovo progetto su Meredith Kercher: "Quindici anni dopo uno degli omicidi più discussi della storia moderna, riuniamo le persone chiave coinvolte nell'indagine originale. Sentiamo anche da Patrick Lumumba, che Amanda Knox ha falsamente accusato dell'omicidio. Al centro ci sono Meredith e la sua famiglia. E con l'archivio di interviste familiari e conferenze stampa, mostriamo come una famiglia unita nel dolore ha combattuto per la verità".