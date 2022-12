Mercoledì: Jenna Ortega confessa di aver inventato la coreografia del ballo in soli 2 giorni

La protagonista della serie tv cult del momento, Mercoledì, non è solo un'attrice incredibile, ma anche una fenomenale ballerina. Jenna Ortega, infatti, dice di aver preparato la scena del ballo in pochissimo tempo!

A pochi giorni dalla sua uscita Mercoledì è già un cult delle serie tv e noi siamo rimasti assolutamente folgorati dalla bravura di Jenna Ortega, che ha raccolto il testimone da Christina Ricci per interpretare la protagonista. La scena del ballo, in particolare, è ormai virale sui social e la coreografia è stata ripresa da più o meno chiunque, Lady Gaga compresa. La giovane attrice ha però ammesso di averla inventata e preparata in soli due giorni!

Ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, Jenna Ortega ha rivelato i dietro le quinte della Wednesday-dance sulle note di Goo Goo Muck dei Cramps del 1981, che ha conquistato gli spettatori del quarto episodio di Mercoledì. L'attrice ha confessato di aver rifiutato l'aiuto di un coreografo_ "Tim Burton è venuto nella mia roulotte circa due giorni prima delle riprese e mi ha detto: 'Ehi Jenna, so che hai detto che volevi fare la coreografia da sola. So che ce l'hai, ci hai lavorato, non sono nemmeno preoccupato. Mi fido di te'. E io ho risposto: 'Oh, sì. Sai, è tutto così bello'".

Peccato che la Ortega non aveva ancora avuto modo di ripassare i passi, come ha detto lei stessa: "Quella settimana avevo violoncello e scherma. Non ho avuto tempo... Oh mio Dio, mi stavo prendendo a calci. Mi sono sentita una stupida".

In due giorni, quindi, l'interprete di Mercoledì Addams si è chiusa a guardare vecchi filmati, balli alternativi e tutto il possibile per trovare la giusta ispirazione.

Mercoledì, la spiegazione del finale della serie Netflix: Tim Burton saluta gli Addams... per ora

"Non ho dormito per due giorni" - ha ammesso - "Ho guardato video di Siouxsie and the Banshees, Denis Lavant in Beau Travail. Ho trovato filmati d'archivio di ragazzi goth che ballavano nelle discoteche negli anni '80. Lene Lovich. Nina Hagen. E poi, il giorno stesso, ho pensato: 'Bene, vediamo cosa succede'_". Alcune idee le ronzavano già in testa e, come dichiara lei stessa, non poteva non includere l'omaggio a una delle attrici che l'hanno preceduta in quel ruolo, la prima Mercoledì Addams Lisa Loring e il suo shuffle, uno dei balli iconici della Famiglia Addams.

Il risultato? Semplicemente perfetto, un mix di stili dal sapore stravagante e malizioso proprio come la stessa Mercoledì, che non abbandona la sua faccia funerea nemmeno mentre si muove a ritmo di musica. E infatti il video del ballo è diventato virale in pochissime ore, cosa di cui Netflix era sicura, almeno secondo Jenna Ortega: "Netflix mi diceva: 'Oh, sai, Jenna, questo diventerà una cosa su TikTok'. E io pensavo: 'Sì, sì, sì, ok, come vuoi'" - scherza l'attrice - "Ho pensato che fossero eccitati, e invece avevano ragione".