Meraviglie Alberto Angela 2019: l'ultima puntata stasera su Rai1!

Meraviglie 2019 e Alberto Angela tornano stasera su Rai1 alle 21:25 con la quarta e ultima puntata della nuova stagione. In occasione della visita di Angela nella Val di Noto, il 2 aprile, erano stati oltre 4 milioni gli spettatori che avevano scelto di lasciarsi incantare dalle 3 magiche location esplorate durante la serata. Facendo conquistare al programma il 18% di share e la vittoria negli ascolti della prima serata. Naturale come la Rai si aspetti un risultato anche superiore per il gran finale di stasera.

L'ultimo appuntamento con Meraviglie - La Penisola dei tesori ci porterà a Urbino, una città ricca di storia, arte e cultura, meraviglia del Rinascimento italiano. Alberto Angela visiterà il Palazzo Ducale, fatto costruire da Federico da Montefeltro con i suoi tesori nascosti e andrà poi in quella che fu la casa dove è nato uno dei più famosi artisti di tutti i tempi: Raffaello Sanzio.

Seconda tappa della puntata è la vetta più alta d'Italia: il Monte Bianco, una cattedrale di pietra alta oltre 4000 metri. Sarà l'occasione per fare un ideale viaggio a ritroso nella storia dell'alpinismo, rievocando il duca degli Abruzzi, uno dei pionieri di questa attività. Tra nevi perenni e funivie all'avanguardia, si intrecciano vecchie leggende e innovazioni tecnologiche. Sullo sfondo l'affascinante lavoro che la natura ha compiuto in millenni di storia.

Alberto Angela si spostà poi nella perla barocca del Salento, Lecce. Accompagnato dai ricordi di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, il conduttore andrà alla scoperta delle chiese più belle della città, della magnifica cattedrale, delle piazze nascoste del centro storico e dell'ex monastero degli Olivetani, sede dell'Università del Salento. Infine tappa a Melpignano, trascinati dal ritmo assordante della taranta.

Dove vederlo: Meraviglie 2019 sarà anche stasera dalle 21:25 su Rai1 e Rai1 HD. L'episodio sarà visibile anche in altissima definizione su Rai 4K e in streaming sulla piattaforma RaiPlay (dove resterà disponibile on demand anche nei giorni successivi).