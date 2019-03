Meraviglie Alberto Angela 2019: la seconda puntata stasera su Rai1

Marica Lancellotti

Meraviglie 2019 e Alberto Angela tornano stasera su Rai1 alle 21:25 con la seconda puntata della nuova stagione. La settimana scorsa erano stati quasi 5 milioni gli spettatori che avevano salutato l'edizione 2019 del programma, consegnando ad Alberto Angela non solo la medaglia d'oro dello share, con oltre 19 punti, ma anche quella dei social, dove, con il suo programma, non soltanto è stato trending topic per tutta la serata, ma ha anche ricevuto un numero incredibile di manifestazioni d'affetto e stima.

Il secondo appuntamento di Meraviglie - La penisola dei tesori ci condurrà ancora una volta in un viaggio che attraverserà l'Italia da Nord a Sud. Prima tappa sarà Ravenna, città unica al mondo per il numero di monumenti tutelati dall'Unesco, ben 8! Mete di Alberto Angela e di noi spettatori saranno il Mausoleo di Galla Placidia, il sepolcro di Teodorico e la sua storia avvolta nella leggenda, i mosaici dorati di San Vitale, fino alla tomba di Dante Alighieri. Il viaggio a Ravenna sarà ancora più emozionante perchè vissuto insieme a uno che di brividi se ne intende, il campione di motociclismo Marco Melandri. Il viaggio continua verso la Sardegna, alla scoperta di alcuni tra i più meravigliosi tesori archeologici che l'isola custodisce gelosamente. Gli ipogei domus de janas, i giganti di Monteprama e il nuraghe di Barumini, il più grande di tutta la Sardegna, tra cui le rovine risuoneranno le note di Paolo Fresu. Ad accompagnare Alberto Angela sarà Dori Ghezzi, una sarda d'adozione, che racconterà il fortissimo legame che l'ha sempre legata all'isola, da quando vi si trasferì con il marito Fabrizio De André.

Ultima tappa sarà Napoli e il suo maestoso teatro d'opera, il più antico al mondo tra quelli in funzione, il Real Teatro San Carlo. Voluto come dimostrazione di ricchezza dai Borbone, nel 1737, il San Carlo non ha mai cessato la sua attività, e non lo farà stasera, quando sarà al centro di tanti aneddoti raccontati da Massimo Ranieri.

Dove vederlo: Meraviglie 2019 sarà in onda ogni martedì sera per quattro settimane, fino al 2 aprile, su Rai1 e Rai1 HD. Ogni episodio sarà visibile anche in altissima definizione su Rai 4K e in streaming sulla piattaforma RaiPlay (dove resterà disponibile on demand anche nei giorni successivi).