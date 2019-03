Meraviglie Alberto Angela 2019 torna con la prima puntata stasera su Rai1

Marica Lancellotti

Meraviglie 2019 e Alberto Angela tornano stasera su Rai1 alle 21:25 con la prima puntata della nuova stagione, che ci porterà ancora in viaggio attraverso i tesori d'Italia. Saranno in totale 4 puntate alla scoperta dei siti entrati nella lista dei patrimoni Unesco, di panorami mozzafiato rimasti intatti nella loro bellezza, di mete ancora sconosciute.

Dopo gli ascolti incredibili della prima stagione di Meraviglie - La penisola dei tesori, che non era mai scesa sotto i 5 milioni di spettatori e i 20 punti di share, la RAI ha deciso di dare ancora una volta piena fiducia ad Alberto Angela e al suo team, che porteranno gli spettatori in giro tra musei e opere d'arte a cielo aperto. Ognuna delle 4 puntate esplorerà siti molto diversi tra loro per natura e posizione. Il primo appuntamento di stasera, per esempio, partirà dal Nord per poi spostarsi progressivamente al Centro e per chiudersi al Sud. Si comincia con Mantova, gioiello rinascimentale nel cuore della Pianura Padana. Sulle orme dell'antica famiglia Gonzaga, attraverso gli occhi e le parole di Alberto Angela potremo visitare le stanze di Palazzo Te e quelle del Palazzo Ducale, perfino la preziosa camera degli sposi dipinta da Andrea Mantegna.

Tappa quasi obbligata è Roma, che sarà protagonista della seconda parte dell'episodio con il suo cuore, Piazza Navona. Voluta dall'imperatore Domiziano, poi divenuta il celebre "palcoscenico" della rivalità artistica tra Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini, Piazza Navona stasera sarà al centro del racconto di uno degli ospiti di Angela, l'attore Gigi Proietti. S chiude in bellezza al caldo del sole della Costiera Amalfitana, segnalata dall'Unesco come patrimonio dell'umanità per la bellezza di tutti i suoi piccoli borghi marinari. Ci immergeremo con il conduttore nelle acque di Baia, per un'escursione nel famoso Parco Archeologico sommerso, e saremo deliziati dai racconti di un pugliese che ha da sempre ama i tesori della Campania, Renzo Arbore.

Meraviglie 2019 sarà in onda ogni martedì sera per quattro settimane, fino al 2 aprile, su Rai1 e Rai1 HD. Ogni episodio sarà visibile anche in altissima definizione su Rai 4K e in streaming sulla piattaforma RaiPlay (dove resterà disponibile on demand anche nei giorni successivi).