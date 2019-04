Mentre ero via: la terza puntata stasera su Rai1

Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la terza puntata, dopo i buoni risultati in termini di ascolti dei primi due appuntamenti. Sono in totale 6 episodi, tutti diretti da Michele Soavi, di melodramma intriso di mistero, scritti da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, autori di molte fiction di successo tra cui Un'altra vita e Sorelle.

La trama della terza puntata ha ancora al centro il dramma interiore di Monica (Vittoria Puccini): la donna continua a essere tormentata da un passato ancora oscuro per molti aspetti. Con il sostegno di Stefano (Giuseppe Zeno), decide di andare a Ginevra per scoprire cosa l'abbia convinta ad andarci tempo addietro con Marco. Capisce che quanto la legava all'avvocato non era amore: erano sulle tracce di un chimico, Enrico De Vincenti.

Sulla via del ritorno da Ginevra Monica scopre qualcosa che la turba: Gianluca non era l'uomo perfetto che tutti credevano. Ma Monica ora ha una solo priorità: riprendere in mano la sua vita per ricucire il rapporto con i figli. Un passo alla volta sembra che stia finalmente riuscendo a far capire ai suoi bambini le proprie ragioni, ma nuove insidie sono dietro l'angolo. La situazione appare chiarissima quando qualcuno attenta alla vita di Stefano, i due stanno navigando in acque pericolose ma qualcosa di bello sta nascendo anche in mezzo alla disperazione: Monica e Stefano capiscono di essere innamorati.

Dove vederla: Mentre ero via andrà in onda stasera su Rai1 alle 21:25. In streaming sarà possibile seguire la terza puntata, come le successive, in diretta sul portale RaiPlay nella sezione dedicata ai programmi di Rai1. A partire da domani la puntata di Mentre ero via sarà visibile in replica nella sezione Replay del sito RaiPlay.