Mentre ero via: seconda puntata stasera su Rai1

Mentre ero via, la nuova fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la seconda puntata, dopo il buon esordio della scorsa settimana.

Saranno in totale 6 episodi, tutti diretti da Michele Soavi, con questo melodramma intriso di mistero scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, autori di molte fiction di successo tra cui Un'altra vita e Sorelle.

La trama della seconda puntata ci riporterà subito tra i problemi di Monica (Vittoria Puccini), che si insinua a fatica in dinamiche familiari già fortemente radicate, scontrandosi con tutti per riaffermare il proprio ruolo nella vita dei figli. In Barbara, però, riscopre un'alleata, pronta anche a schierarsi contro il padre e il fratello pur di difenderla. Grazie alla dottoressa Liguori, intanto, Monica prosegue il suo recupero, agevolato dal suo ritorno a Palazzo Grossi dove i ricordi sembrano riaffiorare con maggiore chiarezza. Sempre di più si convince di aver avuto una relazione con Marco De Angelis. Tuttavia, Stefano (Giuseppe Zeno) sospetta che ci fosse qualcosa di diverso da un amore dietro il rapporto fra Marco e Monica e gliene parla: la donna, però, rifiuta di ascoltarlo. Per Monica ora sono i figli l'unica priorità e la famiglia adesso le chiede di rientrare nei ranghi. Convince Sara ad andare in un centro di cura per disturbi alimentari e ne vince in parte le prime ostilità. Sarà proprio una confidenza di Sara a farle venire i primi dubbi su come stiano realmente le cose, e a farle sospettare che non tutti le stiano dicendo la verità. A quel punto, presa dal panico, corre da Stefano: forse i ricordi sulla sua relazione con Marco non sono reali e lei non ha tradito la sua famiglia, forse i dubbi di Stefano sono leciti e c'è qualcosa di più dietro la morte di Gianluca e Marco.

Monica non si riconosce nella donna che tutti le dicono essere stata. Non riesce ad accettare l'idea di aver avuto un amante e fa di tutto per riconquistare il rapporto e la fiducia dei suoi figli.#MentreEroVia STASERA #4aprile alle 21.25 su #Rai1 pic.twitter.com/S4n3N1TBZ6 — Rai1 (@RaiUno) 4 aprile 2019

Dove vederla: Mentre ero via andrà in onda stasera su Rai1 alle 21:25. In streaming sarà possibile seguire la seconda puntata, come le successive, in diretta sul portale RaiPlay nella sezione dedicata ai programmi di Rai1. A partire da domani la puntata di Mentre ero via sarà visibile in replica nella sezione Replay del sito RaiPlay.