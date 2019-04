Mentre ero via: la quarta puntata stasera su Rai1

Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la quarta puntata, dopo i buoni risultati in termini di ascolti dei primi appuntamenti.

Sono in totale 6 episodi, tutti diretti da Michele Soavi, di melodramma intriso di mistero, scritti da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, autori di molte fiction di successo tra cui Un'altra vita e Sorelle.

La trama della quarta puntata sembra prospettare una possibile pace familiare in casa Grossi. Purtroppo Monica (Vittoria Puccini) e Stefano (Giuseppe Zeno) non riescono a tenere privata la loro relazione: la scoperta del legame rischia di cambiare nuovamente gli equilibri all'interno delle due famiglie. Infatti le conseguenze non tardano a farsi sentire. Monica, però, ha ben chiare le priorità e lo dimostra quando difende pubblicamente e con ogni mezzo a disposizione il piccolo Vittorio, vittima di bullismo a scuola a causa della relazione della madre. Nel frattempo, il suo passato torna prepotentemente a farsi sentire: un uomo misterioso costringe Stefano a fare i conti con i dubbi che ha su Monica e sui suoi sentimenti.

Dove vederla: Mentre ero via andrà in onda stasera su Rai1 alle 21:25. In streaming sarà possibile seguire la quarta puntata, come le successive, in diretta sul portale RaiPlay nella sezione dedicata ai programmi di Rai1. A partire da domani la puntata di Mentre ero via sarà visibile in replica nella sezione Replay del sito RaiPlay.