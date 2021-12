Meno di Trenta: annunciate le nomination della terza edizione

Meno di Trenta, il premio dedicato ad artisti di cinema, TV e web rigorosamente sotto i trent'anni, si avvicina alla terza edizione e annuncia le nuove nomination stabilite in base alle uscite e alle messe in onda del periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021.

Meno di Trenta continuerà ad assegnare quattro premi principali: due per la categoria legata al cinema(Premio Miglior Attore di Cinema e Premio Migliore Attrice di Cinema) e due dedicati alla serialità televisiva/tv (Premio Miglior Attore di Serie TV e Premio Migliore Attrice di Serie TV). Saranno previsti, anche per la terza edizione, due premi speciali scelti con lo scopo di dare spazio a diverse tipologie di talenti oltre alla recitazione.

A spiccare come vincitori delle prime due edizioni ricordiamo, tra i premi principali, Ludovica Martino, Ludovica Francesconi, Beatrice Grannò Giulio Pranno, Mattia Garaci, Carlotta Antonelli, Beatrice Bruschi, Massimiliano Caiazzo e Giacomo Ferrara. Tra i premi speciali Phaim Bhuiyan, Jenny De Nucci e Ludovico Di Martino.

È stata la mano di Dio: un'immagine di Filippo Scotti

L'obiettivo principale dell'iniziativa resta quello di creare unione e sinergia tra i giovani e talentuosi artisti della realtà audiovisiva contemporanea, come avvenuto nel corso della prima edizione al Nuovo Cinema Aquila di Roma, e della seconda edizione organizzata nell'ambito del Festival del Cinema - Città di Spello. E questa sera i nuovi candidati sono invitati per un brindisi in loro onore, ancora una volta alNuovo Cinema Aquila. Presentati i componenti della giuria stampa della terza edizione, cui spetterà il compito di assegnare i quattro premi principali: Martina Barone (Film is now Italia), Nicole Bianchi (Cinecittà), Claudia Giampaolo (Ciakmagazine.it), Chiara Guida (Cinefilos.it) e Federico Vascotto (Movieplayer.it).

Ed ecco tutte le candidature dei premi principali della terza edizione di Meno di Trenta: