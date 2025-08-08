Memories, stasera in TV su Canale 5 il film turco con Neslihan Atagül: la trama e il cast

Non soltanto il pomeriggio: film e serie made in Turchia stanno lentamente conquistando anche le prime serate di Mediaset. Stasera su Canale 5, per esempio, in prima serata andrà in onda Memories (titolo originale Senden Bana Kalan), film che vede protagonista Neslihan Atagül, già nota al pubblico dell'ammiraglia Mediaset perchè volto di Nihan in Endless Love.

Diretto da Abdullah Oğuz, il film turco è un adattamento del sudcoreano A Millionaire's First Love (2006). Memories sarà visibile in contemporanea anche in streaming su Mediaset Infinity, mentre è già disponibile in piattaforma solo per gli abbonati al pacchetto International.

La trama di Memories

Özgür è erede di un'enorme ricchezza, ma è anche viziato e spocchioso. Appena compiuti 18 anni, Özgür riceve la visita di una ragazza, Elif, ma non riconosce in lei la bambina a cui si era legato da piccolo e che, in seguito alla morte dei genitori, aveva dovuto lasciare dieci anni prima con la promessa di rivedersi.

Il compimento dei 18 anni vuol dire anche per Özgür fare in conti col testamento del nonno, secondo cui il rampollo, se vorrà ricevere l'eredità, dovrà tornare in quel lontano villaggio della sua infanzia, vivere di una misera rendita e diplomarsi in quella scuola che da piccolissimo aveva già frequentato.

Özgür cerca ogni possibile scappatoia per evitare quella che ai suoi occhi è una vera e propria sciagura, ma senza successo. Costretto a trasferirsi nel villaggio, incontra nuovamente Elif, che frequenta quella scuola e vive ancora in orfanotrofio.

Chi è Neslihan Atagül, la coraggiosa Nihan di Endless Love

Endless Love: Nihan

Nata il 20 agosto 1992 a Bağcılar, nella provincia di Istanbul, ha debuttato come attrice nel 2006, quando ha preso parte al film İlk Aşk e ha vinto il primo premio della sua carriera come "Giovane attrice promettente".

Nel 2015, Neslihan Atagül viene scelta per il ruolo di Nihan in Endless Love (Kara Sevda), una delle serie turche di maggior successo e vincitrice dell'International Emmy Award nel 2017.

Nell'ottobre 2013 Neslihan Atagül ha iniziato una relazione con il collega Kadir Doğulu, conosciuto sul set. Marito e moglie dal luglio 2016, hanno dato da poco il benvenuto al loro primo figlio Aziz, nato a marzo 2025.

Nel cast di Memories, accanto a lei, ci sono anche Ekin Koç, interprete del co-protagonista Ozgur, e poi Zeynep Kankonde, Sabri Özmener, Wilma Elles, Doğa Konakoğlu, Hakan Karahan, Silvyo Behmoaras, Gamze Pelin Gökçe, Buğra Özmüldür, Tayfun Savlıoğlu e Dila Pekdemir.