Melvin Van Peebles: l'attore e regista, icona del cinema black, è morto a 89 anni

Melvin Van Peebles, autore, regista e interprete del cult Sweet Sweetback's Baadasssss Song, nonché padre del cineasta Mario Van Peebles, è morto a Chicago il 21 settembre 2021 all'età di 89 anni.

Una foto di Melvin Van Peebles

Sweet Sweetback's Baadasssss Song è stato un film di rottura. Uscito nel 1971, è stato interamente finanziato e realizzato da Melvin Van Peebles in maniera indipendente. Non potendosi permettere il costo di una campagna di marketing tradizionale, ha utilizzato l'album della colonna sonora del film per creare hype. E, cosa più importante, ha dimostrato che i film di registi neri sulla vita dei neri in America potevano diventare un'impresa redditizia, anticipando la rivoluzione della Blaxploitation degli anni '70.

"Papà sapeva che le immagini nere sono importanti", ha dichiarato Mario Van Peebles in un comunicato per Criterion Collection. "Se un'immagine vale più di mille parole, quanto valeva un film? Vogliamo essere il successo che vediamo, quindi abbiamo bisogno di vedere noi stessi essere liberi. La vera liberazione non significava imitare la mentalità del colonizzatore. Significava apprezzare il potere, la bellezza e l'interconnessione di tutte le persone".

Sweet Sweetback's Baadasssss Song sarà proiettato al New York Film Festival questa settimana per un tributo al 50° anniversario. "In una carriera senza pari caratterizzata da innovazione incessante, curiosità illimitata ed empatia spirituale, Melvin Van Peebles ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale internazionale attraverso i suoi film, romanzi, opere teatrali e musica" ha affermato la Criterion Collection.

Tra coloro che hanno reso omaggio alla memoria di Melvin Van Peebles, il regista Barry Jenkins ha scritto: "Ha sfruttato al massimo ogni secondo, OGNI singolo dannato fotogramma e, ammettiamolo, anche se l'ultima volta che ho passato del tempo con lui è stato MOLTI anni fa, è stata un notte in cui ha ballato a faccia in giù. Ha vissuto fino in fondo."

Melvin Van Peebles era nato a Chicago nel 1932. Ha contribuito a spianare la strada ai film della Blaxpolitation, opere pungenti e divertenti, sessualmente spavalde e talvolta violente, che mettevano i protagonisti neri in primo piano. All'occasione, il regista non ha però risparmiato critiche alla deriva del movimento. Tra i suoi molti talenti - era anche un drammaturgo, pittore e compositore - studiò seriamente astronomia ed economia come opzioni alternative per la sua carriera.