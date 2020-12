Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, matrimonio finito: l'annuncio su Instagram

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno comunicato la fine del loro matrimonio. La coppia si frequentava dal 2011 e ha deciso di sposarsi a Porto Cervo il 25 giugno 2016. Il 15 aprile 2014, la Satta ha dato alla luce Maddox Prince Boateng, primo e unico figlio avuto da Kevin Prince Boateng. Tra i due, già da parecchio tempo correva maretta. La Satta e Boateng, infatti, si sono separati consensualmente nel gennaio 2019 e sono ritornati insieme nel luglio dello stesso anno.

Tuttavia, le cose non sono andate per il verso giusto e, attraverso il suo profilo Instagram, Melissa Satta ha annunciato il divorzio ufficiale da Kevin Prince Boateng.

Come riporta Repubblica, la showgirl ha scritto: "Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni...e per il regalo più bello...Maddox".