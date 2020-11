Melissa Gilbert, la star de La casa nella prateria operata alla schiena: il suo post su Instagram

Melissa Gilbert si infortunò alla schiena nel 2012 a Dancing with the Stars: l'ex protagonista de La casa nella prateria ha fatto sapere che l'operazione è andata bene.

Melissa Gilbert si è operata con successo alla colonna vertebrale: l'ex protagonista de La casa nella prateria soffre dal 2012 di problemi alla schiena dopo essere caduta tempo fa, durante una puntata di Ballando con le stelle USA.

Melissa Gilbert ha subito per la quarta volta un intervento chirurgico alla colonna vertebrale e fortunatamente l'operazione è andata molto bene. Lo ha rivelato la stessa attrice attraverso una foto che ha condiviso dal suo account di Instagram. Nella foto la Laura della Casa nella prateria è seduta su una poltrona nella sua stanza di ospedale con i tubicini e le bende post operatorie. "l'operazione è stata eseguita con successo!" ha scritto "Il dottor Bray è stato in grado di rimuovere tutto il vecchio hardware, togliermi l'osteofiti che provocavano l'intorpidimento alla mano destra ed è stato in grado d'inserirmi il disco artificiale!!!"

Melissa in alcuni post della settimana precedente aveva fatto sapere ai suoi fan che i medici le avevano detto che il precedente intervento di fusione spinale, fatto nel 2016, era fallito e che era necessario un nuovo intervento chirurgico. L'operazione era diventata necessaria perché da qualche settimana il dolore era diventato una costante e sentiva un formicolio alla mano destra.

Melissa Gilbert ha concluso il post dicendo che deve concentrarsi sulla riabilitazione (e a fare attenzione in questo periodo di emergenza sanitaria) e ha espresso la sua gratitudine per l'affetto che le è stato dimostrato in queste ore dai suoi fan: "Grazie a tutti per il vostro amore, il sostegno e le preghiere. Mando lo stesso amore a tutti voi. Buon giorno del Ringraziamento!!! Amore e amore e amore".

Melissa Gilbert si infortunò una prima volta nel 2012 durante un'esibizione alla versione americana di Ballando con le stelle dove cadde subendo un colpo di frusta. In quel caso la prognosi fu di due settimane e riguardò sia le gambe che la testa. Come se non bastasse, in quel periodo, mentre stava visitando una casa che voleva affittare le cadde un balcone addosso e le sue condizioni si aggravarono al punto tale da costringerla a sottoporsi a quattro interventi.