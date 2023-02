Melinda Dillon, l'attrice di Incontri ravvicinati del terzo tipo è morta a 83 anni

L'attrice Melinda Dillon, due volte candidata all'Oscar per film come Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e Diritto di cronaca di Sydney Pollack, si è spenta all'età di 83 anni.

Melinda Dillon, l'attrice due volte candidata all'Oscar, e nota per i film Una storia di Natale e Incontri ravvicinati del terzo tipo, è morta. A darne notizia un servizio di cremazione a Long Beach, in California.

Secondo quanto riportato da CNN Entertainment, che cita Neptune Society, il servizio di cremazione, Melinda Dillon si è spenta lo scorso 9 gennaio, ma la notizia della sua morte è stata diffusa dalla famiglia solo adesso. Non è tuttavia stata rivelata la causa del decesso.

L'attrice, durante la sua carriera, ha lavorato in A Christmas Story - Una storia di Natale, per la regia di Bob Clark, nel 1983. Prima di prendervi parte, Dillon aveva ottenuto due nomination all'Oscar come migliore attrice non protagonista per Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977) di Steven Spielberg e, successivamente, per Diritto di cronaca (1981) di Sydney Pollack.

L'attrice è anche apparsa in Law and Order: Special Victims Unit, Giudice Amy, I Jefferson e Ai confini della realtà.

Tra coloro che hanno voluto ricordare Melinda Dillon, Barbra Streisand che ha scritto: "Melinda Dillon è stata una grande attrice, in lei c'era una meravigliosa delicatezza. È stata una delizia dirigerla in Il Principe delle maree (Prince of Tides). Possa riposare in pace".

Lou Diamond Phillips ha ricordato l'attrice esprimendo il suo dolore per l'enorme perdita: "È molto, molto triste sentire della scomparsa di Melinda Dillon. Ha interpretato la mia madre adottiva in Sioux City, il mio secondo lavoro da regista. Che luce e benedizione. Così disinvolta nel suo lavoro che era facile trascurare quanto fosse brillante. Mi sento così fortunato ad averla conosciuta. RIP."