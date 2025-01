Melania Trump: il documentario esclusivo su Amazon racconta il trasloco alla Casa Bianca

Il documentario su Melania Trump, ex e prossima First Lady degli Stati Uniti, è in arrivo. Prodotto da Amazon e diretto da Brett Ratner, il film offrirà uno sguardo esclusivo sui giorni del suo trasferimento alla Casa Bianca e sul processo di adattamento al ruolo di First Lady.

Da dove è nata l'idea per il progetto?

Melania Trump ha discusso del progetto in un'intervista con Ainsley Earhardt, co conduttrice di Fox & Friends, lunedì mattina. "Abbiamo iniziato la produzione a novembre e stiamo ancora girando", ha dichiarato. "Si tratta della mia vita quotidiana, delle responsabilità che ho. La gente non sa cosa comporti e lo vedranno. È un giorno per giorno, dal lavoro della squadra di transizione al trasferimento alla Casa Bianca, dal preparare i bagagli alla creazione della mia squadra, fino all'allestimento dell'ufficio della First Lady e alla sistemazione della residenza. È tutto ciò che serve per far sì che la Casa Bianca diventi davvero la tua casa", ha aggiunto Melania.

Riguardo alla nascita del progetto, la Trump ha spiegato: "Il mio libro ha avuto un grande successo, sono molto orgogliosa e ricevo tantissimi messaggi e lettere da chi lo ha apprezzato. Molti lettori mi hanno detto che vorrebbero sapere di più sulla mia vita. Così mi è venuta l'idea di fare un film. La mia vita è incredibile, anche se molto impegnativa. Ho detto al mio agente: 'Ho questa idea, per favore cercate di realizzarla'".

Il documentario, di cui Melania Trump è anche produttrice esecutiva, uscirà nel corso dell'anno sia nelle sale che su Prime Video. Rispondendo a una domanda di Earhardt sulla sua residenza principale, la Trump ha precisato che, pur essendo spesso a New York o Palm Beach per motivi familiari, la Casa Bianca sarà "principalmente" la sua residenza.