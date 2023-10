Melania Rea, il suo femminicidio nella prima puntata di Delitti in famiglia, da stasera su Rai 2

Delitti in famiglia, un ciclo di documentari true crime al via stasera su Rai 2 alle 21:20, si apre con il racconto del femminicidio di Melania Rea.

Si chiama Delitti in famiglia ed è un nuovo ciclo di documentari true crime in onda da stasera su Rai 2 in prima serata. Saranno in totale tre puntate, condotte da Stefano Nazzi, che racconteranno altrettanti sconvolgenti delitti: il caso Melania Rea, l'infanticidio di Lorys Stival e il delitto Carretta. Tre storie che raccontano il dramma degli omicidi commessi in famiglia, nei luoghi considerati più sicuri e felici. Ma dove invece a volte c'è solo dolore, aggressività, sopraffazione, violenza.

Il femminicidio di Melania Rea

Nel primo episodio, in onda giovedì 26 ottobre, obiettivo sul caso di Melania Rea. Sposata e madre della piccola Vittoria, Melania scompare il 18 aprile del 2011 sul Colle San Marco ad Ascoli Piceno, mentre è con la famiglia. Viene ritrovata senza vita due giorni dopo, in un bosco, trafitta da oltre 35 coltellate. Per la sua morte è stato condannato il marito, Salvatore Parolisi, ex caporalmaggiore dell'Esercito, inizialmente a 30 anni, poi ridotti a venti. Attraverso interviste esclusive agli investigatori, ai familiari di Melania, a testimoni ed esperti, grazie anche a materiale audio e video originale proveniente dal fascicolo delle indagini e repertorio inedito, Stefano Nazzi ricostruisce ogni fase dell'inchiesta. Uno spaccato della recente storia criminale italiana, che dietro l'orrore svela intricati intrecci sentimentali ed emozioni terribili.