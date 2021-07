Mel Gibson fa il saluto militare a Donald Trump durante l'UFC 264 (VIDEO)

Sui social è diventato virale il video che mostra Mel Gibson mentre accoglie Donald Trump con il saluto militare poco prima dell'inizio dell'UFC 264, la sfida tra Conor McGregor e Dustin Poirier. Nel video, Gibson è l'uomo con la barba, che è dietro la donna bionda.

Tra i vari eventi che nel fine settimana hanno calamitato l'interesse di tutti gli appassionati di sport, c'è stata anche la sfida tra Conor McGregor e Dustin Poirier. Per l'occasione, la T-Mobile Arena di Paradise (vicino Las Vegas) si è riempita di gente comune ma anche di diverse celebrità che hanno voluto seguire il match dal vivo. Tra questi, non è passato inosservato Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti che è stato accolto da un mix di acclamazioni e fischi. L'arrivo del tycoon viene anche mostrato in un filmato condiviso sul web e divenuto subito virale a causa della presenza di Mel Gibson sullo sfondo. L'attore e regista, nel momento in cui Trump gli è passato davanti, ha eseguito il saluto militare, provocando reazioni contrastanti sui social. "Incredibile come negli anni Ottanta lo considerassi fantastico. Sono contento che la vera natura di certe persone sia stata rivelata", ha scritto un utente.

Ricordiamo che nel 2020, durante un'intervista con Fox News, Gibson ha parlato delle sue opinioni politiche: "A chi diavolo importa cosa penso? Non sono un esperto, in cosa sono qualificato per poterne parlare? Sono politicamente scorretto, è vero. La correttezza politica per me è solo terrorismo intellettuale. Lo trovo davvero spaventoso e non mi lascerò intimidire nel cambiare idea. Tanto non tutti ti ameranno per tutto il tempo".

All'incontro tra McGregor e Poirier erano presenti anche Dave Chappelle, Justin Bieber, Miles Teller, Jared Leto, Steve Aoki, Steve-O, Baker Mayfield e il proprietario dei Las Vegas Raiders Mark Davis. Alla fine, a vincere è stato Poirier, mentre l'atleta irlandese non è stato in grado di continuare l'incontro a causa di un infortunio alla caviglia, riportato verso la fine del primo round.