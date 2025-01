Mel Gibson torna alla regia con Flight Risk, ecco il trailer del film con Mark Wahlberg e Michelle Dockery

Mel Gibson è stato impegnato come regista nella realizzazione del thriller Flight Risk, di cui è stato condiviso il trailer.

Il film arriverà nelle sale americane il 25 gennaio, distribuito da Lionsgate che ha deciso di posticiparne l'uscita al 2025, dopo averlo inizialmente programmato per il 18 ottobre 2024.

Cosa racconterà Flight Risk

Nel trailer del film si vedono le prime sequenze del film con star Mark Wahlberg, Michelle Dockery e Topher Grace.

Nel video promozionale di Flight Risk si vede Daryl Booth dichiarare che non è mai stato il pilota di un aereo con a bordo un fuggitivo, ricevendo come risposta che si tratta invece di un testimone protetto dal governo.

Winston, l'uomo che deve essere accompagnato alla sua destinazione, scopre ben presto la vera identità del pilota, situazione che fa scoppiare il caos a bordo del velivolo.

Nessuna delle tre persone presenti a bordo sembra infatti aver detto la verità e in volo andrà in scena una complicata lotta per la sopravvivenza ad alta tensione.

Ecco il trailer:

I nuovi progetti di Gibson

Mel Gibson è il regista del film Flight Risk, scritto da Jared Rosenberg, di cui è inoltre produttore in collaborazione con John Davis, John Fox e Bruce Davey.

Il filmmaker, prossimamente, dovrebbe essere impegnato nella realizzazione di due sequel: l'atteso Arma Letale 5, uno dei franchise che lo hanno reso una star, e il biblico La Passione di Cristo 2.

Il presidente della Lionsgate, Joe Drake, aveva dichiarato presentando il thriller: "Adoriamo l'idea di vedere una nuova collaborazione della straordinaria coppia formata da Mel Gibson e Mark Wahlberg. Questi talenti di livello mondiale che si uniscono per questo film dinamico renderanno Flight Risk uno degli eventi più imperdibili dell'anno."