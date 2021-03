Meghan Markle e il principe Harry, l'intervista di Oprah Winfrey in Italia su TV8: quando andrà in onda

L'intervista che Meghan Markle e Harry hanno realizzato con Oprah Winfrey sarà trasmessa anche in Italia su TV8: l'annuncio è arrivato poco fa da Sky Italia.

Quando andrà in onda? Martedì 9 marzo alle 21:30 SKY trasmetterà su TV8 lo speciale CBS Presents Oprah With Meghan and Harry, l'intervista già chiacchieratissima che pare stia facendo tremare Buckingham Palace.

La stessa duchessa di Sussex ha commentato infatti come "diffamazione premeditata" le accuse di bullismo, pubblicate dai tabloid britannici, rivolte alla sua persona da assistenti di palazzo al momento ancora senza volto nè nome. Il tutto insomma sarebbe una mossa della famiglia reale inglese per prevenire attacchi che sicuramente arriveranno dopo la messa in onda della contestata intervista - che negli USA sarà trasmessa il 7 marzo dalla CBS -. E mentre proprio in queste ore da Palazzo fanno sapere di aver aperto un'inchiesta per appurare la realtà dei fatti, Meghan Markle avverte, in un nuovo promo, che non se ne starà zitta.

Dalle anticipazioni diffuse dalla CBS sappiamo che Oprah Winfrey parlerà con Meghan in un'intervista ad ampio spettro che verterà su diversi argomenti, dal suo ingresso nella famiglia reale, al matrimonio, la maternità, il suo impegno filantropico e di come abbia gestito la sua vita sotto un'intensa pressione pubblica. In un secondo momento, si unirà a loro anche il Principe Harry e si parlerà del loro trasferimento negli Stati Uniti e delle speranze e dei sogni per il futuro della loro famiglia in espansione.

Lo speciale è prodotto da Harpo Productions. I produttori esecutivi sono Terry Wood e Tara Montgomery, affiancati da Brian Piotrowicz. La distribuzione internazionale è affidata a ViacomCBS Global Distribution Group.