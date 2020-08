Megan Fox inizia le riprese di Till Death in Bulgaria

Megan Fox sarà la protagonista dell'horror-thriller Till Death, le cui riprese inizieranno domani in Bulgaria, nella città di Sofia.

Alla regia del progetto c'è il regista australiano S.K. Dale che realizzerà il film scritto da Jason Carvey.

Al centro della trama di Till Death ci sarà Emma (Megan Fox), che si ritrova ammanettata. Suo marito è morto e la donna è al centro di un terribile piano di vendetta e deve sopravvivere ai tentativi di due killer su commissione che sono stati inviati a finire il lavoro.

Nel cast ci saranno anche Eoin Macken (The Night Shift), Aml Ameen (Sense8), Callan Mulvey (300: Rise Of An Empire) e Jack Roth (Us and Them).

Nel team della produzione ci saranno anche David Leslie Johnson (Aquaman), Tanner Mobley, Les Weldon, Yariv Lerner e Rob Van Norden.

Le riprese avrebbero dovuto iniziare in primavera e ora il lavoro sul set potrà finalmente cominciare seguendo una serie di linee guida per assicurare la sicurezza di tutte le persone coinvolte.