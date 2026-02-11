Mediaset conquista le ATP Finals di tennis dal 2026: RaiSport in agitazione

Colpo di scena nel panorama televisivo sportivo italiano: Mediaset ha annunciato con un comunicato stampa l'acquisizione in chiaro dei diritti delle Nitto ATP Finals a partire dal 2026. L'accordo è pluriennale e segna il passaggio del prestigioso torneo dalla Rai all'azienda di Cologno Monzese, che ha superato l'offerta della tv di Stato.

Cosa prevede l'accordo tra Mediaset e Atp (Associazione dei tennisti professionisti)

L'intesa prevede la trasmissione gratuita in chiaro di una selezione di otto tra i migliori incontri del torneo, con una partita al giorno, finale compresa. I diritti globali resteranno comunque a Sky. Si tratta di un cambio significativo, considerando che negli ultimi anni la Rai aveva ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti grazie anche all'esplosione di Jannik Sinner e alla crescita del movimento tennistico italiano. Emblematico il dato dello scorso novembre: la finale delle ATP Finals di Torino, trasmessa su Rai 1, aveva sfiorato i 5 milioni e mezzo di spettatori, con il 28,7% di share.

Cosa sono le Nitto ATP Finals

Le ATP Finals - ufficialmente Nitto ATP Finals per ragioni di sponsorizzazione - rappresentano il torneo più importante della stagione maschile dopo le quattro prove del Grande Slam. Vi partecipano gli otto tennisti e le otto coppie di doppio che hanno conquistato più punti nel ranking ATP durante l'anno solare (con una possibile assegnazione dell'ultimo posto a un vincitore Slam classificato tra il nono e il ventesimo posto). L'equivalente femminile è rappresentato dalle WTA Finals.

Nel 2025 il titolo è stato conquistato da Jannik Sinner, che ha superato Carlos Alcaraz in finale con il punteggio di 7-6(4), 7-6. Nel doppio, invece, il trofeo è andato alla coppia formata dal finlandese Harri Heliövaara e dall'inglese Henry Patten.

Il torneo resta in Italia fino al 2030

L'edizione si svolgerà dal 15 al 22 novembre all'Inalpi Arena di Torino. Nel 2024 il presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi ha annunciato che il torneo resterà in Italia almeno fino al 2030: secondo alcune indiscrezioni, le prossime due edizioni si terranno sicuramente a Torino, mentre dal 2028 si ipotizza un possibile trasferimento a Milano.

Con Sinner stabilmente ai vertici del ranking e la possibilità di vedere ancora protagonisti italiani come Lorenzo Musetti tra i primi otto, le ATP Finals sono un appuntamento ormai centrale per gli appassionati. Dal 2026, però, il palcoscenico in chiaro sarà quello di Mediaset.

La reazione della Rai e dei sindacati

Per la Rai si tratta di un'ulteriore perdita pesante sul fronte sportivo. Usigrai e il Cdr di Raisport hanno espresso "grande preoccupazione" per la perdita dei diritti delle ATP Finals, che si aggiunge ad altri eventi usciti dal palinsesto, come la Serie A di basket, il Sei Nazioni di rugby, alcune classiche di ciclismo - tra cui Freccia Vallone e Giro delle Fiandre - e la Coppa Italia di calcio.

"Ci aspettiamo ora che, a fronte di queste dolorose rinunce, l'azienda investa acquisendo i diritti di altri eventi sportivi di pari interesse per il pubblico", si legge nella nota sindacale.

Le reazioni politiche

Dure anche le reazioni dal fronte politico. I componenti democratici della Commissione di Vigilanza Rai parlano di "ennesima batosta" per il servizio pubblico: "La nuova gestione, invece di investire sul rilancio e sul rafforzamento della Rai, sembra volerla dismettere pezzo dopo pezzo. Rossi si sta comportando, di fatto, da liquidatore del servizio pubblico, non da chi dovrebbe difenderlo e valorizzarlo".

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz

"La perdita di questo appuntamento è una grave perdita per il servizio pubblico radiotelevisivo. Le dimissioni di Petrecca sono ormai imprescindibili", concludono gli esponenti del Pd in Vigilanza.

Sulla stessa linea il capogruppo del M5s in Commissione di Vigilanza Rai, Dario Carotenuto: "Dopo la figuraccia olimpica di Petrecca arriva un'altra mazzata per la Rai sempre sul fronte sportivo: le ATP Finals sfuggono al servizio pubblico per passare a Mediaset. Ma com'è possibile che proprio quando il tennis è al top della popolarità in Italia e mentre si celebra l'importanza dello sport, si arrivi a questa debacle? Siamo sempre di più in una situazione di emergenza assoluta".