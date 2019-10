Mediaset Play e Cristina D’Avena a Lucca Comics and Games 2019

Cristina D'Avena sarà protagonista a Lucca Comics and Games 2019 di un evento speciale organizzato da Mediaset Play che si terrà sabato 2 novembre. L'evento verterà sulle serie cult ispirate all'anime giapponese Kiss Me Licia da lei interpretate, a partire da Love Me Licia e Balliamo e Cantiamo con Licia, fino alle serie originali Arriva Cristina, Cristina, Cri Cri e Cristina, l'Europa siamo noi. Ad accompagnare Cristina in questa masterclass un moderatore d'eccezione, il mitico Uan, che presenterà l'incontro insieme ad un altro ospite speciale, Marco Bellavia, che nelle serie ha interpretato Steve.

Love Me Licia - Cristina D'Avena nel telefilm

Non solo cantante delle sigle dei cartoni animati degli anni '80 e '90, Cristina D'Avena è stata anche protagonista di alcune delle serie italiane più amate dalla generazione cresciuta in quegli anni. Love Me Licia, ispirata ai personaggi del celebre anime giapponese Kiss Me Licia, è un sequel in live action del cartone prodotto dalla Toei Animation e basato sul manga di Kaoru Tada. Nella serie Cristina D'Avena interpreta Licia, una ragazza liceale che lavora al Mambo, un tipico ristorante giapponese gestito dal padre. Fidanzata con Mirko (Pasquale Finicelli), il leader del gruppo musicale dei Bee Hive nel quale suonano anche Satomi (Sebastian Harrison) e Steve (Marco Bellavia).

Seguiranno altre tre serie: Licia Dolce Licia, andata in onda per la prima volta su Italia 1 nella primavera del 1987, Teneramente Licia e Balliamo e Cantiamo con Licia (1988).

L'ultimo episodio di Balliamo e Cantiamo con Licia funge da collante per lo spin-off della saga televisiva di Licia: Arriva Cristina che vede protagonista la stessa Cristina D'Avena nei panni di se stessa come leader di un complesso musicale insieme ai suoi compagni di università. Seguono altre due serie, Cristina e Cri Cri, che vedono alternarsi il percorso da studentessa della protagonista alla Facoltà di Medicina con la musica, gli amici e le problematiche familiari. Infine, in Cristina, l'Europa siamo noi, la protagonista inizia a lavorare come cantante e conduttrice televisiva, conoscendo Edoardo, che diventerà il suo fidanzato e manager.

Lucca Comics and Games 2019: The Witcher, Watchmen e Terminator: Destino Oscuro in Area Movie

Con l'aiuto di Uan e Marco Bellavia, il pubblico potrà ripercorrere le scene più iconiche delle serie e scoprire molte curiosità dai racconti degli stessi protagonisti.

La raccolta completa delle serie televisive con Cristina D'Avena è disponibile su Mediaset Play.