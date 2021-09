Mediaset Infinity, settembre 2021: le novità in catalogo tra film e serie tv

A settembre l'offerta unica di Mediaset Infinity si arricchisce di grandi titoli e tante novità per tutti i gusti, in streaming per tutti gli abbonati al servizio.

A settembre 2021 l'offerta unica di Mediaset Infinity si arricchisce di grandi titoli e tante novità per tutti i gusti, in streaming per tutti gli abbonati al servizio.

Oltre alla visione gratuita dei programmi Mediaset sia in diretta sia on-demand - la larghissima base della sua struttura a piramide - Mediaset Infinity propone nuovi contenuti di qualità attraverso i channels verticali dedicati agli appassionati di generi specifici, disponibili a pagamento con il massimo della flessibilità. Il canale Infinity+ è la porta d'accesso al vertice della piramide che offre migliaia di contenuti del miglior cinema e delle più forti serie tv (anche in 4K) oltre al grande calcio esclusivo della UEFA Champions League. In più sei channels tematici internazionali specializzati in serie tv, sport, cinema, documentari e offerte per i più piccoli, attivabili anche singolarmente.

Su Mediaset Infinity si dà il via alla sesta edizione di Grande Fratello Vip con un doppio appuntamento settimanale: nuovi Concorrenti sono pronti a varcare la Porta Rossa e a iniziare la loro avventura! Al timone del reality di Canale 5, Alfonso Signorini con al suo fianco una coppia d'opinioniste d'eccezione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Torna anche l'appuntamento con GF Vip Party, produzione originale di Mediaset Infinity con nuovi ospiti, commenti e tutti gli aggiornamenti sugli inquilini della Casa più spiata d'Italia.

Locandina di The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo

Su Infinity+ (7,99€/mese con la formula "esci quando vuoi") parte la fase a gironi della UEFA Champions League con tutti gli imperdibili match che vedrà coinvolte Milan, Inter, Juventus e Atalanta. Martedì 14 settembre alle ore 21.00 in live streaming si sfideranno Villarreal - Atalanta, mentre il 15 settembre, sempre alle 21.00, sarà la volta di Liverpool - Milan. La partita Malmö - Juventus si giocherà martedì 14 alle ore 21.00 e sarà disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity. Su Infinity+ saranno inoltre disponibili tutti gli altri 12 match della prima giornata. Le sfide del grande calcio europeo continueranno nella seconda giornata della fase a gironi prevista per il 28 e 29 settembre.

Disponibile in Premiere su Infinity+ dal 10 al 16 settembre e dal 24 al 30 settembre, The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo diretto da Michael Chaves. Ispirato a fatti realmente accaduti. Nel terzo capitolo della saga gli esperti del paranormale Ed e Lorraine Warren - interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga - tornano ad affrontare un nuovo caso: un sospetto omicida reclama la sua possessione demoniaca come difesa. Il 30 settembre arriverà in esclusiva su Infinity+ la quarta stagione di Schitt's Creek, la pluripremiata serie che segue le vicende della famiglia Rose. Quando si ritrovano improvvisamente al verde, Johnny, Moira e i figli David e Alexis si ritrovano costretti a vivere in una piccola e deprimente cittadina che avevano comprato per gioco: Schitt's Creek.

Su STARZPLAY (4,99€/mese con la formula "esci quando vuoi") il 12 settembre sarà disponibile Dr. Death con Joshua Jackson, Alec Baldwin e Christian Slater. Giovane, carismatico e apparentemente brillante, il dottor Christopher Duntsch stava avviando un fiorente studio di neurochirurgia quando tutto cambiò improvvisamente: i pazienti che entravano nella sua sala operatoria per interventi alla colonna vertebrale, rimanevano permanentemente mutilati, o morivano. Basato su una storia vera. Il 26 settembre arriverà BMF (Black Mafia Family), la storia, divenuta leggenda americana, di due fratelli di Detroit, Big Meech" Flenory e Terry "Southwest T" Flenory, che grazie al loro acume e alla loro ampia visione sono andati oltre lo spaccio della droga, fin al cuore del mondo Hip Hop. Con Snoop Dogg, La La Anthony e Serayah.

Locandina di Dr. Death

Su MOONBUG KIDS (3,99€/mese con la formula "esci quando vuoi"), il canale tematico dedicato ai più piccoli, arriva Go Buster. Molte avventure, storie e canzoni aspettano il curioso e amichevole bus giallo Buster, pieno di voglia di imparare. In arrivo anche The Sharksons, un'adorabile famiglia di squali che ama cantare, esplorare, ballare e giocare. La famiglia vive a Splashy Reef, dove usa ruspe ed escavatori per tenere pulito l'oceano.

Su CRIME+INVESTIGATION PLAY (3,99/mese con la formula "esci quando vuoi") un'immersione totale nel mondo del real crime con la seconda stagione di Giovani, Carini Assassini (Killer Kids S2), la serie che esplora il lato oscuro di alcuni dei più giovani killer che siano mai esistiti. Attraverso le interviste a parenti e amici e con l'aiuto di filmati di archivio, vengono ripercorse alcune delle storie di questi adolescenti penetrando all'interno delle mura domestiche e cercando una spiegazione alle loro azioni.

Su HISTORY PLAY (3,99€/mese con la formula "esci quando vuoi") da oggi sarà disponibile la decima stagione di Enigmi alieni (Ancient aliens). Mentre i teorici degli antichi astronauti continuano a trovare indizi sempre più convincenti sul fatto che gli extraterrestri hanno visitato il pianeta Terra fin dai tempi antichi, gli astronomi stanno anche scoprendo un numero crescente di pianeti nella nostra galassia che sono in grado di sostenere la vita. È possibile che siamo sull'orlo di una riconnessione con i nostri antenati alieni? Oggi inizia anche Costruzione di un impero: dai Romani agli Aztechi, dai Persiani ai Bizantini, la serie esplora le imprese ingegneristiche e architettoniche di cui sono state protagoniste alcune delle più grandi civiltà del passato.

Su BLAZE PLAY (2,99€/mese con la formula "esci quando vuoi") arrivano da oggi due avvincenti competition show: LEGO MASTERS USA e LEGO MASTERS OLANDA. LEGO Masters sbarca in America! Nel corso di 10 nuovi episodi dell'edizione USA saremo di nuovo circondati da meravigliose costruzioni colorate, questa volta con un giudice d'eccezione: Will Arnett. Siete pronti a una overdose di mattoncini? Nella versione olandese dello show per gli appassionati dei mattoncini, ogni settimana ai concorrenti vengono assegnati compiti per costruire oggetti con i LEGO in linea con un tema designato. Le creazioni vengono poi giudicate da una giuria che eleggerà un solo LEGO Masters!

Infine su MIDNIGHT FACTORY (3,99€/mese con la formula "esci quando vuoi") dal 10 settembre sarà disponibile Dark Birds, diretto da Fercks Castellani con Juan Manuel Alari, Jorge Booth, Luciano Cazaux. Victor è un uomo d'affari di successo che ha a che fare con la depressione di sua moglie Maria e il freddo rapporto con la figlia. Le ama e le protegge, ma un uomo invade la sua vita familiare e sembra condividere un segreto nascosto con sua moglie. Victor vuole proteggere la sua famiglia ed è pronto ad affrontare tutte le conseguenze per fermare la minaccia. In arrivo il 17 settembre, Resurrection con Johan Leysen (The American, Dio esiste e vive a Bruxelles, La vita nascosta, Giovane e bella), un dramma ricco di suspense con un'intensa performance attoriale.