Mediaset Infinity, arriva il nuovo channel MGM

Mediaset Infinity continua ad arricchire la propria offerta con il nuovo channel MGM (Metro Goldwyn Mayer), disponibile sulla piattaforma dal 14 dicembre, che offrirà al pubblico la visione dei grandi franchise , dei titoli più amati dai fan e dei blockbuster del ricco catalogo dello studio, sia per quanto riguarda i film che per le serie TV .

Oltre alla visione gratuita dei programmi Mediaset sia in diretta sia on-demand - la larghissima base della sua struttura a piramide - Mediaset Infinity allarga infatti la proposta di nuovi contenuti di qualità attraverso i channels verticali dedicati agli appassionati di generi specifici, disponibili a pagamento con il massimo della flessibilità.

Il channel di MGM sarà disponibile su Mediaset Infinity con film d'azione di successo tra cui 21 Jump Street e 22 Jump Street , con Channing Tatum e Jonah Hill; Alì, con Will Smith ; e Ben-Hur con Morgan Freeman e Jack Huston. Saranno inoltre disponibili iconici franchise ed emozionanti titoli drammatici come La Pantera Rosa, Millennium - Uomini che odiano le donne e Toro scatenato. Per quanto riguarda le serie TV, il pubblico avrà accesso alle stagioni del franchise di fantascienza Stargate SG-1, Atlantis e Universe, oltre ai successi Fargo e Teen Wolf.

MGM, che sarà disponibile a un costo mensile di 3,99€, con 7 giorni di prova gratuita , va ad aggiungersi ai channels tematici internazionali già disponibili su Mediaset Infinity, specializzati in serie tv, sport, cinema, documentari e offerte per i più piccoli, attivabili anche singolarmente: Starzplay, Midnight Factory, Moonbug Kids, Crime+Investigation Play, History Play, Blaze Play e Juventus TV. Inoltre, il canale Infinity+ offre migliaia di contenuti del miglior cinema e delle più amate serie tv (anche in 4K), oltre al grande calcio esclusivo della UEFA Champions League.

