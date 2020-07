Me contro Te: Luì e Sofì si sono lasciati? La risposta dei due youtuber

Un rumor ha terrorizzato i fan dei Me contro Te più del Signor S: Luì e Sofì si sono davvero lasciati? Come sanno bene tutti i loro follower, Luigi e Sofia infatti, prima che nel lavoro, sono partner nella vita.

Per fortuna a mettere a tacere le malelingue ci hanno pensato direttamente i due youtuber siciliani tanto amati dai bambini. La loro risposta è no, Luì e Sofì non si sono lasciati, e l'hanno brevemente chiarito con un video postato nelle storie di Instagram: "Buongiorno! Ci avete detto che circola in giro una voce che ci siamo lasciati. La risposta è: no, non ci siamo lasciati" E in effetti la notizia, oltre che gettare chiaramente nello sconforto i piccoli fan, era da subito sembrata molto strana, almeno la tempistica era subito parsa parecchio bizzarra, perchè proprio in queste settimane i Me contro Te hanno annunciato moltissimi nuovi progetti. Che li vedono come sempre insieme.

Forte di canali social frequentati da milioni di utenti, non solo il duo siciliano a gennaio ha incassato l'incredibile successo del film Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S, da poco tempo ha anche annunciato la collaborazione con il marchio Liu Jo, il lancio sul mercato di una propria linea per la scuola completa di zaini e astucci ma soprattutto l'apertura di un canale in spagnolo.