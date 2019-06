Addio a Max Wright, star di ALF, morto a 75 anni

Max Wright, protagonista umano della sitcom ALF, è morto in California all'età di 75 anni.

Max Wright, volto popolare dell'amata sitcom ALF, è morto all'età di 75 anni. L'attore, noto soprattutto per il ruolo di Willie Tanner, padre di ALF, si è spento nella sua casa di Hermosa Beach, in California.

ALF si prepara un sostanzioso e singolare spuntino.

Da tempo malato di tumore, a Max Wright era stato diagnosticato un linfoma nel 1995 e dopo un periodo di remissione il male è tornato ad aggredirlo.

Wright era un attore veterano con una lunga lista di partecipazioni al cinema e in televisione. Lo abbiamo visto in film come La neve cade sui cedri e Soul Man e nelle serie tv Cin Cin, In viaggio nel tempo e Murphy Brown.

Ma è il ruolo del compassato padre di famiglia Willie Tanner in ALF, in onda dal 1986 al 1990,a rendere celebre l'attore. Lo show è incentrato sulle avventure di un alieno di nome Gordon Shumway che atterra con la sua astronave nel garage della famiglia Tanner dopo aver seguito un segnale radio lanciato dalla Terra in seguito alla distruzione del suo pianeta. L'alieno, soprannominato Alf, diventerà rapidamente parte della famiglia Tanner. Secondo Paul Fusco, che interpretava Alf, il merito del successo del personaggio e della sua consistenza umana era dovuto alla bravura di Max Wright.