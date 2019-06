Max Tortora fa l'imitazione di Adriano Celentano: il post di Carlo Verdone è virale

Max Tortora in una imitazione di Adriano Celentano in Rugantino e altri personaggi nel post condiviso da Carlo Verdone su Facebook.

Max Tortora in una imitazione di Adriano Celentano in Rugantino nell'ultimo post condiviso da Carlo Verdone. Un divertente video che è diventato virale ed è stato a sua volta condiviso da più di 4000 persone.

Durante le riprese dei suoi film Carlo Verdone trova sempre il tempo di condividere con i suoi fan qualche aneddoto dalle riprese o qualche momento dal set. Attualmente l'attore e regista è impegnato con le riprese di Si vive una volta sola che vede tra i protagonisti anche Max Tortora, che è anche la "star" dell'ultimo video condiviso da Verdone. Nel video in questione, Max Tortora fa l'imitazione di Adriano Celentano in Rugantino - e si cimenta quindi in un romanesco celentanizzato - ma nella sua performance c'è spazio anche per Paolo Stoppa, la cui voce viene rievocata alla perfezione.

Nel momento in cui scriviamo il post ha ricevuto più di 26.000 like e tra i commenti entusiastici, molti si congratulano con Max Tortora per il suo talento e ringraziano Verdone per avergli dato un ruolo nel suo nuovo film. Tra chi sottolinea la bravura di Tortora nelle imitazioni, c'è anche chi ne elogia il talento interpretativo in film come Sulla mia pelle, nel quale ha interpretato il padre di Stefano Cucchi.

Il nuovo film di Carlo Verdone si intitola Si vive una volta sola e vede l'attore e regista nei panni di un chirurgo affermato. Un ruolo che gli va a pennello, quello del medico, considerata la sua nota passione per la medicina che spesso lo porta a consigliare gli amici sui loro malanni. Al centro del film c'è un viaggio in Puglia che si rivelerà decisivo per un chirurgo e i suoi amici e colleghi, professionisti stimati, ma persone fortemente irrisolte nel privato.