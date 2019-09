Maurizio Crozza è The New Conte: la parodia del premier in slip bianco come Jude Law

Maurizio Crozza anticipa la nuova stagione di Fratelli di Crozza con una nuova esilarante parodia a tema politico: The New Conte.

Maurizio Crozza sarà anche The New Conte, come ha anticipato nella parodia del nuovo premier, quando Fratelli di Crozza, il suo one-man show ricomincerà.

Dopo il grande successo di ascolti della scorsa stagione (1.3 milioni di spettatori di media a puntata), si riaccende il venerdì sera del canale Nove con l'attualità politica e sociale analizzata dalla satira di Maurizio Crozza, che dal 27 settembre tornerà in diretta e in prima serata con la nuova stagione di Fratelli di Crozza. Ed è certo che, la capricciosa politica italiana, regalerà al comico genovese parecchio materiale su cui poter lavorare.

Politica capricciosa almeno quanto il cardinale Lenny Belardo di Paolo Sorrentino, che tornerà nella nuova serie Sky, HBO e Canal+ appena presentata a Venezia 76, The New Pope, da cui Maurizio Crozza ha "preso in prestito" lo slip bianco e la camminata in spiaggia del sexy Jude Law ammirato nel primo teaser dello show.

Che dire: il fisico non sarà quello dell'attore britannico, ma la simpatia di questo Maurizio Crozza in versione "The New Conte / The New Pope" è pronta a trascinare gli spettatori in un'altra stagione del suo show satirico. Almeno quanto l'incedere fiero del "nuovo" premier ha trascinato per terra quel Matteo Salvini in versione "DJ del Papeete Beach". Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori