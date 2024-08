Matthew Perry: prima di morire l'attore chiedeva all'assistente dosi sempre più elevate di ketamina

Matthew Perry ha chiesto alla sua assistente di "sparargli una bella dose" di ketamina il giorno della sua morte prematura lo scorso ottobre, come rivelano nuovi documenti.

Cinque persone, tra cui tre medici, la cosiddetta regina della ketamina Jasveen Sangha e l'assistente di Perry, Kenneth Iwamasa, sono state incriminate per aver messo in piedi una "vasta rete criminale clandestina" che forniva illegalmente enormi dosi di ketamina alla star di Friends, contribuendo alla sua morte.

Matthew Perry: le autorità confermano che cinque persone sono accusate di aver contribuito alla sua morte

In seguito a una conferenza stampa tenutasi giovedì, sono emersi ulteriori dettagli sugli ultimi giorni di vita della Perry, tra cui migliaia di dollari di acquisti illegali di ketamina nel corso di circa un mese.

Perry si sottoponeva a trattamenti con ketamina dal suo medico abituale per curare la depressione, ma voleva avere accesso a più di quanto la prescrizione gli consentisse, ha riferito AP News sulla base di documenti federali non divulgati. Il 30 settembre lui e Iwamasa hanno incontrato il dottor Salvador Plasencia, un medico che aveva ottenuto la ketamina tramite un altro medico, Mark Chavez. Iwamasa ha pagato a Plasencia 4.500 dollari in contanti lo stesso giorno e Plasencia ha mostrato all'assistente come iniettare la droga a Perry.

Nella settimana successiva, Iwamasa ha iniettato a Perry la ketamina più volte. A un certo punto Iwamasa ha iniziato ad acquistare fiale di droga da Plasencia, invece di fare solo sedute di iniezione. Iwamasa e Plasencia si sarebbero incontrati diverse volte, scambiandosi fiale per migliaia di dollari in contanti.

Più tardi, nello stesso mese, Iwamasa si è procurato altra ketamina da Erik Fleming, un conoscente di Perry che in passato è stato regista e produttore: Scarlett Johansson ed Eva Mendes hanno recitato nella sua commedia fantasy per bambini del 1999, My Brother the Pig.

Fleming ha poi messo in contatto Iwamasa con Jasveen Sangha, la cosiddetta Regina della Ketamina. Perry e Iwamasa hanno pagato 5.500 dollari per 25 fiale di ketamina, che Fleming ha consegnato a casa di Perry. Il giorno prima di quella consegna, Perry e Iwamasa hanno pagato a Plasencia 21.000 dollari per altra droga.

Intorno al 20 ottobre Perry ha ricevuto l'ultimo trattamento legale con ketamina e una donna, il cui nome è stato omesso nel documento del Dipartimento di Giustizia, ha dichiarato agli investigatori di ritenere che Perry fosse sobrio da 19 mesi.

Il 28 ottobre, il giorno della morte di Perry, Iwamasa ha praticato l'iniezione a Perry intorno alle 8.30, intorno alle 12.45 e un'ultima volta intorno alle 13.30. Iwamasa ricorda che Perry gli ha detto di "spararmi una bella dose" prima dell'ultima iniezione. Ha poi lasciato Perry nella vasca idromassaggio mentre andava a fare delle commissioni e al suo ritorno ha trovato l'attore a faccia in giù nell'acqua.

I paramedici hanno dichiarato Perry morto al loro arrivo e il rapporto del medico legale ha indicato la ketamina come causa principale del decesso e l'annegamento come seconda causa.