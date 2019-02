Matthew Perry: le star di Friends e i fan preoccupati per l'attore

Matthew Perry ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan e gli ex colleghi di Friends, qualche giorno fa, a causa di un messaggio condiviso su Twitter in cui dichiarava di essere stato "cacciato" da una sessione di terapia.

Una fonte vicina all'ex interprete di Chandler avrebbe spiegato: "Ha avuto dei problemi con alcuni attori di Friends nel corso degli anni, ma a causa del modo in cui si comportava durante i giorni oscuri in cui frequentava troppi party". Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc sarebbero ora invece tutti preoccupati per i problemi di Matt e starebbero cercando di riportarlo sulla retta via.

Matthew Perry aveva comunque specificato che si era trattato di un caso isolato e che sta continuando a seguire le terapie necessarie per ritornare a stare bene, fisicamente e mentalmente. La fonte del sito ha inoltre aggiunto che i suoi colleghi "lo tengono sotto controllo e hanno fatto capire che sono a disposizione se avesse bisogno di qualcosa, dal suggerire dei luoghi dove poter entrare in rehab al concedere dei sostanziosi prestiti economici se avesse bisogno di un sostegno".

I got kicked out of therapy today. — matthew perry (@MatthewPerry) February 6, 2019

Easy guys, it was just one session. I'm back in therapy where I belong:) — matthew perry (@MatthewPerry) February 7, 2019

Nel 1997 Perry è rimasto coinvolto in un brutto incidente sugli sci che lo ha portato a diventare dipendente dagli antidolorifici. Lo stesso anno è entrato in rehab ed è riuscito a mantenersi a distanza dai farmaci fino al 2001 e continuando successivamente a lottare pur di rimanere sobrio. Lo scorso settembre Matthew Perry aveva dichiarato di essere rimasto tre mesi in ospedale, molto probabilmente per un intervento allo stomaco, compromesso dall'abuso di farmaci.