Matthew Perry, nel memoir di Ozzy Osbourne rivelati gli incontri con gli alcolisti anonimi

Ozzy Osbourne ha rivelato nella sua nuova autobiografia postuma, Last Rites, che conosceva personalmente Matthew Perry.

Osbourne, morto il 22 luglio all'età di 76 anni, ha descritto cosa significa essere un tossicodipendente quando ha menzionato l'attore: "Essere un tossicodipendente è come portare con sé una bomba inesplosa che non si può mai mettere giù", ha scritto Osbourne, che ha parlato apertamente della sua lotta contro la dipendenza nel corso degli anni.

"Prendete il ragazzo di Friends, Matthew Perry. Veniva a casa nostra per le riunioni degli Alcolisti Anonimi, o almeno così mi dice mia moglie". Osbourne ha ricordato però che Perry era "il ragazzo più divertente e talentuoso che ci fosse. E si sforzava tantissimo di rimanere sulla retta via. Poi un giorno ha dato ascolto alla sua dipendenza che gli diceva che era ok drogarsi, e così è finita: game over".

Go On: Matthew Perry nel pilot della serie

Le condanne dopo la morte di Matthew Perry

La star di Friends è morta il 28 ottobre 2023 per overdose di ketamina a soli 54 anni. "Mi sono sentito così triste quando hanno detto che era stato trovato nella sua vasca idromassaggio, privo di sensi, con la ketamina nel sangue", ha scritto il rocker. "Aveva dato tutto ciò che aveva per rimanere pulito. Ma non è stato abbastanza".

La morte di Osbourne è stata causata da arresto cardiaco e "infarto miocardico acuto", secondo quanto riportato dal New York Times ad agosto. Tra le cause indicate come "cause congiunte" sul certificato di morte figurano la malattia coronarica e il morbo di Parkinson.

Nel caso di Perry, dopo la sua morte, Jasveen Sangha è stata accusata della morte di Perry. A settembre si è dichiarata colpevole presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California di cinque accuse penali federali, tra cui quella di aver fornito la droga che ha successivamente causato l'overdose di Perry. La sentenza definitiva è prevista per dicembre.

Il rocker Ozzy Osbourne e sua moglie Sharon Osbourne

L'esperienza di Ozzy Osbourne con la ketamina

Osbourne ha scritto nel suo libro di aver provato una volta la ketamina, "non quella illegale che presumibilmente assumeva Matthew Perry, ma quella controllata a fini medici, sotto la supervisione di uno psichiatra". Anche sua moglie l'aveva provata e l'aveva trovata utile.

"Mi disse che l'aiutava ad affrontare i demoni del suo passato e che forse avrei dovuto provarla anch'io, perché forse il motivo per cui non riuscivo a rimanere sobrio era qualche problema sepolto nel passato. Così sono andato lì e l'ho provata. Mi sembrava un'idea migliore rispetto all'assunzione di farmaci psichiatrici o qualsiasi altra cosa mi stessero proponendo in quel momento", ha spiegato Osbourne. "Hanno iniziato con una dose minuscola, una microdose, come la chiamano loro. Ma nel momento in cui ho sentito l'effetto, un cambiamento molto piccolo ma inconfondibile nella mente, ho pensato: 'Oh sì, con questa potrei divertirmi davvero'".