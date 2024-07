Matthew Perry, ecco a quanto ammontava il patrimonio della star di Friends al momento della scomparsa

Sono stati resi pubblici i dati che riguardano il patrimonio di Matthew Perry, la compianta star di Friends scomparsa il 28 ottobre 2023 a causa degli effetti acuti della ketamina mentre le indagini per chiarire tutti gli aspetti della sua morte proseguono.

Le forze dell'ordine stanno cercando di fare luce su tutti gli aspetti che riguardano la scomparsa dell'attore, conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato il personaggio di Chandler Bing nella famosa sitcom Friends.

Il patrimonio

In base ai documenti depositati in tribunale e riportati dal Sun, Perry ha lasciato un testamento con numerosi beneficiari. È stato confermato che al momento della morte, l'attore aveva un patrimonio stimato in 1,5 milioni di dollari. I fondi personali di Perry sono stati aggiunti ad un trust in vita del valore di oltre 120 milioni di dollari.

Matthew Perry e Courteney Cox sul set

In precedenza, Matthew Perry aveva istituito l'Alvy Singer Living Trust, che prende il nome dal personaggio di Woody Allen nel film Io e Annie. Nel testamento ha inserito come beneficiari il padre John Bennett Perry, sua madre Suzanne Morrison e la sorellastra Caitlin Morrison, oltre all'ex fidanzata Rachel Dunn, con cui l'attore ha avuto una relazione tra il 2003 e il 2004. Nei documenti non figurano sue proprietà in California.

Il Sun ha confermato che la casa da 6 milioni di dollari a Pacific Palisades, luogo del decesso, è intestata alla sua storica manager Lisa Ferguson e non si trova attualmente sul mercato. Matthew Perry è stato trovato privo di sensi nella vasca idromassaggio della residenza dal proprio assistente che l'ha trascinato fuori dall'acqua e ha chiamato il 911. Dopo la morte, l'autopsia ha rivelato che l'attore è deceduto a causa degli effetti acuti di un'overdose da ketamina. Sebbene fosse nota la sua assunzione ai fini di un trattamento depressivo, la dose trovata nel corpo di Matthew Perry non era destinata a scopi medici.